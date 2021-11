Os relógios inteligentes são hoje máquinas de extrema importância para muitos utilizadores. Além de serem uma extensão do smartphone, ajudam a monitorizar a atividade física e até a controlar alguns parâmetros de saúde. Por isso, hoje ter um smartwatch poderá não ser de todo um preciosismo e, sim, uma necessidade.

Para quem procura um bom relógio inteligente, deixamos sugestões a partir dos 150 €.

Top 5 smartwatches

Amazfit GTS 3 - 149,99 €

O Amazfit GTS 3 é o mais acessível dos cinco modelos aqui destacados, podendo ser encontrado facilmente online ou em lojas físicas. A marca é bastante fiável é compatível com o sistema operativo Android e iOS. Tem bateria que, segundo a marca, pode ir até aos 12 dias de utilização.

Principais especificações Ecrã : AMOLED 1,75" com resolução de 390 x 450 píxeis

: AMOLED 1,75" com resolução de 390 x 450 píxeis Tamanho : 42,4 x 36 x 8,8 mm

: 42,4 x 36 x 8,8 mm Resistência a água e poeiras : 5ATM (pode ser utilizado em atividades na água)

: 5ATM (pode ser utilizado em atividades na água) Bateria e autonomia média : 250 mAh, 12 dias de utilização normal, 20h com GPS sempre ativo

: 250 mAh, 12 dias de utilização normal, 20h com GPS sempre ativo Sensores : GPS, Acelerómetro, giroscópio, bússola, altímetro, luminosidade, sensor biométrico BioTracker™ 3.0 PPG biometric sensor (suporta blood-oxygen, 6PD + 2LED)

: GPS, Acelerómetro, giroscópio, bússola, altímetro, luminosidade, sensor biométrico BioTracker™ 3.0 PPG biometric sensor (suporta blood-oxygen, 6PD + 2LED) Ligações : Bluetooth 5.1

: Bluetooth 5.1 Microfone : Sim

: Sim App: Zepp App

Huawei Watch GT 3 - 249,90 €

Os novos relógios inteligentes da Huawei contam com uma versão masculina e feminina, com dois tamanhos diferentes, 46mm e 42mm, mas ambos funcionam com a nova versão do sistema operativo HarmonyOS, o HarmonyOS 2.1.

Já estão disponíveis em Portugal nas várias versões e materiais, sendo que o preço será variável, perante os parâmetros escolhidos.

Principais especificações Ecrã : AMOLED 1,32" | 1,43"

: AMOLED 1,32" | 1,43" Tamanho : 42 mm | 46 mm

: 42 mm | 46 mm Resistência a água e poeiras : 5 ATM

: 5 ATM Bateria e autonomia média : 55 mAh, 14 dias

: 55 mAh, 14 dias Sensores : acelerómetro, giroscópio, batimentos cardíacos, bússola, barómetro, GPS, SpO2, termómetro

: acelerómetro, giroscópio, batimentos cardíacos, bússola, barómetro, GPS, SpO2, termómetro Ligações : Bluetooth 5.1

: Bluetooth 5.1 Microfone : sim

: sim App: Saúde (Huawei)

Samsung Galaxy Watch4 - 299,90 €

A Samsung, tal como a Apple, tem das melhores opções de relógios inteligentes do mercado. É de destacar que este e a sua versão Classic, foram os primeiros smartwatches da marca a chegar ao mercado com o sistema operativo Wear OS, agora desenvolvido em parceria entre a Google e a própria Samsung.

Principais especificações Ecrã : Super AMOLED 1,4"

: Super AMOLED 1,4" Tamanho : 44mm e 40 mm

: 44mm e 40 mm Resistência a água e poeiras : IP68 e MIL-STD-810G

: IP68 e MIL-STD-810G Bateria e autonomia média : 361 mAh; 40 horas

: 361 mAh; 40 horas Sensores : acelerómetro, giroscópio, batimentos cardíacos, bússola, barómetro, GPS, NFC, ECG

: acelerómetro, giroscópio, batimentos cardíacos, bússola, barómetro, GPS, NFC, ECG Ligações : Wi-Fi, Bluetooth 5.0, eSIM

: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, eSIM Microfone : sim

: sim App: Wear OS compatível com Android e iOS

Oppo Watch - 299,90 €

O Oppo Watch destaca-se por integrar o sistema operativo da Google, o Wear OS. É um relógio com um design simples e carregado de funcionalidades úteis. Poderá ler a análise completa a este modelo já aqui feita no Pplware.

Principais especificações Ecrã : AMOLED 1,16"/1,91"

: AMOLED 1,16"/1,91" Tamanho : 41 mm / 46mm

: 41 mm / 46mm Resistência a água e poeiras : 3ATM (41 mm) | 5ATM (46 mm)

: 3ATM (41 mm) | 5ATM (46 mm) Bateria e autonomia média : 300mAh (41mm) | Bateria 430mAh (46 mm); 24 a 36 horas

: 300mAh (41mm) | Bateria 430mAh (46 mm); 24 a 36 horas Sensores : acelerómetro, giroscópio, batimentos cardíacos, bússola, barómetro, GPS

: acelerómetro, giroscópio, batimentos cardíacos, bússola, barómetro, GPS Ligações : Bluetooth 4.1, Wi-Fi

: Bluetooth 4.1, Wi-Fi Microfone : sim

: sim App: Wear OS by Google

Apple Watch Serie 7 - 439 €

O Apple Watch Serie 7 é uma das propostas mais completas principalmente para quem já está integrado no ecossistema Apple. O modelo mais recente está disponível desde 439 € para a versão de 41 mm, a versão maior de 45 mm já custa mais 30 € e depois vai depender muito das configurações e materiais escolhidos.

Principais especificações Ecrã : Retina OLED LTPO

: Retina OLED LTPO Tamanho : 41 mm ou 45 mm

: 41 mm ou 45 mm Resistência a água e poeiras : WR50 e IP6X

: WR50 e IP6X Bateria e autonomia média : 18 horas

: 18 horas Sensores : GPS; Bússola, altimetro, Sensor de Oxigénio no sangue; Sensor de ritmo cardíaco elétrico e sensor de ritmo cardíaco ótico de 3.ª geração

: GPS; Bússola, altimetro, Sensor de Oxigénio no sangue; Sensor de ritmo cardíaco elétrico e sensor de ritmo cardíaco ótico de 3.ª geração Ligações : Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE e UMTS (opcional), Apple Pay

: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE e UMTS (opcional), Apple Pay Microfone : sim

: sim App: Saúde (iOS)

Os preços indicados são os disponíveis nas lojas de venda oficiais, para os modelos mais básicos. Poderão variar conforme a loja onde sejam encontrados e as promoções em vigor.