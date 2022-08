Com a nova aposta da Google no Wear OS 3, muitos serviços resolveram abraçar este sistema novamente e renovar as suas apps. Têm estado a fazê-lo de forma gradual, à medida que mais fabricantes lançam as suas novas propostas.

Uma das mais recentes a mostrar novidades foi o WhatsApp, que de forma aparentemente silenciosa acabou por revelar uma novidade. Trouxe para o WearOs3 a capacidade de receber chamadas de voz nos smartwatches.

Não há qualquer dúvida que a Google está focada em tornar o Wear OS 3 a sua proposta para o mercado dos smartwatches. Isso foi visto recentemente com o Galaxy Watch 5 e com outros modelos anteriores. Deixou de ser um sistema quase abandonado para ter novidades úteis recentes.

Claro que isso traz mais software e mais integração de apps neste ecossistema, com novas propostas ou a melhoria das atuais. Foi assim que surgiu agora uma novidade vinda do WhatsApp e que acabou por surgir sem um anúncio ainda oficial.

A versão 2.22.19.11 ou mais recente da app para Android passa a ser possível ter não apenas notificações de chamadas de voz, mas também mais. Falamos da possibilidade de atender e conversar diretamente nos smartwatches. As chamadas mostram agora o logótipo do WhatsApp.

Uma das limitações que foi detetada está na realização de chamadas de voz no WhatsApp. Estas continuam a não poder ser realizadas diretamente no Wear OS 3, ficando apenas acessíveis se realizadas através do próprio smartphone, tal como acontece atualmente

Quem usa este serviço e smartwatches com Wear OS, sabe que não receberá nenhuma notificação para as chamadas recebidas. Na melhor das hipóteses, pode desligar a chamada depois desta ter sido estabelecida. Esta estava longe de ser a experiência de utilização, algo que muda agora.

Curiosamente, o WhatsApp não oferece uma app nativa dedicada ao Wear OS e esta mudança faz parte apenas da app do Android. Seja qual for o caso, esta é uma mudança útil do serviço de mensagens da Meta que facilitará a vida de quem usa o Wear OS 3.