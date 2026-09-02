Chegou o Huawei Watch GT 7, o relógio desportivo que vai querer no pulso

A Huawei acaba de apresentar a sua nova geração de relógios inteligentes desportivos. A série HUAWEI Watch GT 7 chega ao mercado dividida entre os modelos Standard e Pro, combinando materiais resistentes, autonomia prolongada e um acabamento refinado para responder aos utilizadores mais exigentes. Trata-se de uma aposta clara para reforçar a presença da marca no segmento dos smartwatches de topo.

No capítulo do design e da ergonomia, a grande novidade estética passa pela introdução do sistema HUAWEI EasyCross nas braceletes em fluoroelastómero. Esta solução técnica incorpora uma dobra interior pensada para manter a extremidade da correia sempre fixa e segura no pulso. O resultado prático é um ajuste muito estável que reduz o atrito e assegura conforto total mesmo durante os treinos de maior intensidade.

Inovações para desportos de inverno e ciclismo de precisão

Para quem pratica desportos de inverno, a nova série introduz inovações pioneiras no segmento. O relógio passa a integrar deteção de curvas no pulso e cálculo de força G, além de um modo de treino indoor e do mapeamento de mais de três mil estâncias de esqui em todo o mundo. A navegação nas pistas torna-se assim muito mais precisa e acessível a partir do ecrã do equipamento.

Os adeptos do ciclismo também recebem melhorias substanciais no acompanhamento das suas saídas na estrada ou montanha. O equipamento passa a disponibilizar o planeamento dedicado para rotas de subida, fornecendo alertas visuais de inclinação em tempo real. O sistema emite ainda avisos preventivos para curvas perigosas, garantindo maior segurança ao atleta em descidas rápidas ou trajetos desconhecidos.

Saúde inteligente, autonomia sólida e preços em Portugal

No campo da monitorização do bem-estar diário, a plataforma Health Insights foi reforçada com novos algoritmos inteligentes. O software calcula agora uma pontuação de capacidade física diária, oferecendo ao utilizador uma leitura clara da prontidão do corpo para novos treinos. Estas recomendações automáticas ajudam a dosear o esforço físico e a planear melhor os períodos de descanso necessários.

O lançamento desta linha surge numa altura em que a fabricante continua a liderar o mercado global de dispositivos de pulso. Os avanços implementados no Watch GT 7 mostram a maturidade de todo o ecossistema da marca, que continua a apostar forte na precisão biométrica dos sensores e numa autonomia sólida para utilização intensiva no quotidiano sem preocupações de recarga constante.

A nova série HUAWEI Watch GT 7 fica disponível para compra no mercado a partir do dia 2 de setembro. O modelo Standard chega às lojas com um valor de 299,99 euros, enquanto a versão Pro atinge os 429,99 euros. Ambos os modelos posicionam-se como propostas muito completas para quem procura um smartwatch avançado para desporto e acompanhamento contínuo de saúde.