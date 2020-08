Com uma atenção cada vez mais focada na saúde e no bem-estar, os smartwatches começam a ganhar um interesse ainda maior. Estes dispositivos procuram monitorizar e controlar vários fatores e dar aos utilizadores informação útil.

Assim, este é um mercado em crescimento, com um impacto e uma atenção cada vez maior por parte das marcas. Os dados mais recentes mostram que na primeira metade de 2020 o domínio está entregue à Apple, Garmin e Huawei.

Um mercado em pleno crescimento

O mercado dos smartwatches tem vindo a crescer de forma firme ao longo dos anos. Depois de muitos terem vaticinado que seria apenas uma moda, conseguiram firmar-se e são hoje um gadget essencial para muitos utilizadores.

Com o ano a decorrer e com as vendas a crescer, a Counterpoint apresentou agora os dados referentes aos primeiros 6 meses de 2020. Aqui temos uma visão de como as vendas estão a decorrer e quem domina o mercado.

Apple, Garmin e Huawei dominaram

Os números são claros e mostram que este está a ser dominado pela Apple, Garmin e Huawei. Estas 3 marcas chamam a si quase 70% dos equipamentos colocados nos pulsos dos utilizadores. Curiosamente, a Samsung acabou por perder mercado de forma não esperada.

Assim, temos a Apple com mais de 50% das vendas, seguida da Garmin e da Huawei, com quase 10% cada uma. De destacar que face ao mesmo período de 2019, as 3 marcas tiveram um crescimento. Curiosamente, marca como a Amazfit ou a Xiaomi tiveram também crescimentos elevados, mas ainda pouco expressivos.

Os smartwatches mais vendidos

Em termos absolutos, os smartwatches que mais se destacaram foram o Apple Watch 5 e 3, o Huawei GT2, o Galaxy Watch Ative 2 e o Imoo Z3 4G. Espera-se igualmente uma recuperação da Samsung agora que o Galaxy Watch 3 chegou ao mercado.

Estes valores apresentados para os smartwatches mostram que este é um mercado em forte crescimento e que deverá aumentar ainda mais. As marcas apostam agora de forma direta nestes gadgets e no que estes são capazes de oferecer aos utilizadores.