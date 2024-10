A Huawei levará mais energia à Worten Colombo com a Watch GT 5 Series. E tem um desafio!

A Huawei convida os entusiastas de fitness e tecnologia a participarem numa atividade sob o mote "Desafie os seus limites com a Huawei Watch GT 5 Series e os FreeClip". Com o objetivo de incentivar um estilo de vida mais ativo e saudável, esta iniciativa acontecerá no dia 27 de outubro na Worten do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, e vai premiar o melhor resultado com o novo Watch GT 5.

Os participantes serão desafiados a saltar à corda durante um minuto, com os resultados monitorizados em tempo real pelos smartwatches da nova Huawei Watch GT 5 Series.

Elegantes e versáteis, destacam-se pela compatibilidade com iOS e Android, pela autonomia de até duas semanas nos modelos de 46 mm e até uma semana nos modelos 41/42 mm, bem como pela monitorização abrangente dos parâmetros de saúde e bem-estar.

O concorrente que conseguir queimar mais calorias durante o desafio habilita-se a receber um Huawei Watch GT 5 no valor de 249 euros. O vencedor será anunciado até 4 de novembro, através do Instagram da Huawei Mobile PT, e contactado diretamente pela marca para receber o prémio.

Huawei tem uma experiência preparada

Além da atividade, os visitantes terão a oportunidade de experimentar os Huawei FreeClip, que estarão em exibição no local. Estes inovadores auriculares True Wireless Stereo (TWS) open-ear revolucionam a indústria áudio, com uma experiência ainda mais confortável e sem saírem do ouvido.

A Huawei Watch GT 5 Series é a nova aposta de smartwatches da Huawei para uma nova era de estilo e alta performance. O design refinado, aliado a materiais premium, como o titânio de qualidade aeroespacial e cerâmica de nanocristais, garantem uma estética sofisticada.

Monitoriza até 60 indicadores de saúde e bem-estar - como sono, stress e indicadores de performance física -, assim como mais de 100 modalidades desportivas, como padel e mergulho.