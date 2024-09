A Google lançou o Wear OS 5 e é hora de atualizar o Pixel Watch para esta versão

Depois de alguns anos sem a atenção da Google, o Wear OS tem estado novamente no foco da gigante das pesquisas. As provas foram dadas ao longo do tempo e agora atingem um novo patamar. O Wear OS 5 foi lançado e pode ser instalado já no Pixel Watch e Pixel Watch 2.

Google lançou o Wear OS 5 para os Pixel Watch

A Google anunciou hoje que o Pixel Watch e o Pixel Watch 2 receberão o novo Wear OS 5 5. Este é o mais recente sistema operativo e poderá ser instalado a partir de hoje nos Pixel Watch que atualmente correm o Wear OS 3.5 e o Wear OS 4.

Apesar de estar lançado e disponível, esta versão pode não ser apresenta aos smartwatches de imediato. Os utilizadores verão uma notificação nos seus dispositivos quando a atualização estiver disponível durante a próxima semana.

A atualização do Wear OS 5 trará controlos de câmara melhorados para as versões mais antigas do smartwatch. Além disso, adiciona suporte para o Pixel Recorder e o inicializador de aplicações de visualização em grelha.

É hora de atualizar os relógios da Google

Embora os primeiros relatos afirmassem que o Wear OS 5 também estar a melhorar a vida útil da bateria, a Google não especificou se o novo sistema operativo aumentará o tempo que estes dispositivos mais antigos podem durar antes de necessitarem de recarga.

A Google lançou recentemente o Pixel Watch 3, que impressionou com o desempenho da bateria e outras atualizações face ao relógio do ano passado, o Pixel Watch 2. Foi o primeiro smartwatch Pixel a trazer o Wear OS 5 depois do sistema operativo estrear no Galaxy Watch 7 e Watch Ultra da Samsung.

Agora será alargado a mais modelos e mais dispositivos, para assim ser disponível a todos. Esta versão marca a chegada de um lote de melhorias e de novidades que os utilizadores deste sistema da Google traz. Assim, e para quem tem um Pixel Watch ou Pixel Watch 2, é hora de fazer a atualização.