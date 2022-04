O mercado chinês conta hoje com alguma da melhor tecnologia no segmento dos smartphones de forma exclusiva. A verdade é que muitas das fabricantes são chinesas e optam por limitar o acesso a alguns produtos. Esta opção prende-se com os custos de produção de alguns modelos que não seriam competitivos no mercado internacional, como as versões Ultra dos smartphones de topo da Xiaomi, mas outras também servem para testar o impacto junto do público ou para melhorar o produto.

No caso dos dobráveis isso é também uma realidade e agora a Vivo acaba de lançar também a sua proposta, limitada ao mercado chinês.

Vivo X Fold - o novo smartphone dobrável

A Vivo acabou de apresentar o seu primeiro smartphone dobrável, o X Fold. O X Fold tem um design semelhante aos mais populares Galaxy Z Fold da Samsung e à restante pequena concorrência.

O ecrã dobrável vem com 8,03 polegadas no interior, para uma utilização tipo tablet. O ecrã exterior é de 6,53 polegadas para funcionar como um ecrã de smartphone normal.

O ecrã dobrável do Vivo X Fold, tal como os modelos da Samsung, tem uma camada de Ultra Thin Glass (UTG) produzida pela Schott, o que ajudará na durabilidade. A sua dobradiça permite, segundo a fabricante, que o telefone dobre ou seja aberto em ângulos entre 60 e 120 graus. Além disso, o ecrã deverá suportar até 300.000 dobras, o que é um grande aumento em relação às 200.000 dobras que a Samsung anunciou com o seu último dobrável.

Os dois ecrãs vêm com uma taxa de atualização de 120Hz e têm sensores de impressão digital ultrassónicos integrados.

Além do ecrã, destaca-se o processador Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm e a bateria de 4.600mAh que pode ser carregada a 50W sem fio ou a 66W em carregamento tradicional.

Existem quatro câmaras na traseira, sendo a principal de 50 MP. A ultra grande angular é de 48 MP, há ainda uma telefoto com zoom ótico 2x de 12 MP e uma periscópio com zoom ótico 5x de 8 megapíxeis. Os dois ecrãs têm câmaras selfies perfuradas com resolução de 16 MP.

A Vivo está a preparar a sua entrada em Portugal, em reforçar a sua presença no mercado internacional de uma forma generalizada e, por isso, é importante olhar para aquilo que está a desenvolver.

O Vivo X Fold estará disponível na China desde 8 999 yuan chineses (1 299,15 €, à taxa de câmbio atual) para a versão de 12 GB + 256 GB. Haverá também uma versão de 12GB de RAM e 512GB de armazenamento por 9 999 yuan.