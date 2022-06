Vakk Lite: O aspirador portátil para pequenas limpezas

O lixo é algo que incomoda e por isso nada melhor que tentar manter sempre tudo limpo. No entanto, nem sempre é fácil! Para pequenas limpezas, o Pplware dá hoje uma boa sugestão.

Como o Vakk Lite, aspirador portátil super prático, pode rapidamente limpar o lixo de casa, no carro, no escritório, etc.

Ao usar o Vakk Lite, pode deixar todos os lugares imaculados. Este aspirador portátil compacto e inteligentemente desenhado pela Prozis tem uma sucção de 80 W (4.2 KPa).

Este aspirador ajuda a aspirar o pó, até mesmo nos lugares mais difíceis de alcançar, incluindo cantos e superfícies suaves. Migalhas de pão, areia, ração para animais e todo o tipo de poeira desaparecem para o depósito de pó num instante.

Com a bateria totalmente recarregada, é possível usá-lo durante 10-15 minutos. O carregamento é feito via USB, e é tão simples como carregar o seu telemóvel.

Principais especificações do Vakk Lite

Especificações

Potência Máxima: 80 W

80 W Pressão : 4.2 kPa

: 4.2 kPa Bateria : 2200 mAh

: 2200 mAh Autonomia : 10-15 min*

: 10-15 min* Carregamento : 3 h*

: 3 h* Capacidade : 100 mL

: 100 mL Dimensões : 313 (L) x 72 (⌀) mm

: 313 (L) x 72 (⌀) mm Peso: 598 g

Este equipamento possui ainda um filtro HEPA. Um filtro HEPA (High-Efficiency Particulate Arrestance) permite a remoção de alergénios, bactérias e esporos de fungos. Uma vez captadas as partículas – como pólen, ácaros domésticos, flocos de pele e cabelo, e até pelos de animais – estes não voltam a ser libertados, deixando o ar à sua volta mais limpo.

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este aspirador Vakk Lite com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).