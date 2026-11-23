Comprar um smartphone recondicionado é uma forma de poupar dinheiro sem abdicar de um equipamento funcional e sujeito a verificações técnicas. No entanto, ao contrário dos dispositivos novos, dois exemplares do mesmo modelo podem apresentar diferenças no estado exterior e na capacidade da bateria, tornando a escolha online menos previsível. Por forma a tranquilizar os clientes, a CertiDeal disponibiliza fotografias do equipamento exato que lhes será entregue.

Habitualmente, as lojas online recorrem a classificações estéticas e a fotografias genéricas para ajudar os consumidores a avaliar o estado dos equipamentos. Apesar de serem úteis, estas informações nem sempre permitem conhecer as marcas de utilização do dispositivo que será efetivamente entregue.

Perante esta lacuna, a CertiDeal, uma empresa francesa especializada no recondicionamento de produtos tecnológicos, oferece uma funcionalidade que permite escolher um iPhone recondicionado a partir de fotografias reais.

A CertiDeal disponibiliza uma fotografia do ecrã sobre-exposta para destacar as imperfeições do ecrã do smartphone.

Cliente pode ver fotografias do iPhone exato que vai receber

Ao invés de apresentar imagens ilustrativas de um determinado modelo, a CertiDeal disponibiliza uma seleção de equipamentos individuais, acompanhados por fotografias do próprio dispositivo que está à venda. Desta forma, o consumidor pode observar o estado da traseira, do ecrã e de outros elementos exteriores, identificando eventuais riscos ou marcas de utilização antes de tomar uma decisão.

Além das imagens, é possível consultar a capacidade da bateria, apresentada em percentagem ou através de um intervalo percentual, permitindo comparar exemplares do mesmo iPhone e escolher aquele que melhor corresponde às preferências e ao orçamento de cada pessoa.

Como funciona

O processo começa na página dedicada aos produtos com fotografias reais, onde a empresa reúne as gamas de iPhone abrangidas por esta experiência de compra.

Depois de selecionar a série e o modelo pretendidos, o utilizador pode selecionar a opção “Escolher através de fotografia”, que apresenta os exemplares disponíveis com imagens reais.

Nesta área, existem filtros de preço, capacidade de armazenamento, cor e estado, que facilitam a comparação entre os diferentes equipamentos.

A funcionalidade abrange os iPhone das séries 12 a 16, embora a disponibilidade de cada modelo e configuração dependa do stock existente. A empresa prevê ainda disponibilizar progressivamente outros modelos.

Garantia de 36 meses e 30 dias para testar o recondicionado

Além da possibilidade de conhecer visualmente o smartphone antes da compra, a CertiDeal indica que os seus smartphones recondicionados incluem uma garantia de 36 meses.

A empresa oferece ainda um período de 30 dias para testar o dispositivo, durante o qual o consumidor pode solicitar a devolução e o reembolso integral, caso não fique satisfeito, de acordo com as condições aplicáveis.