Trotinete elétrica Kugoo Kirin S1 – por uma mobilidade mais sustentável

A mobilidade está a ser repensada e são já inúmeras as soluções mais sustentáveis que todos podemos adotar. É certo que hoje as atenções estão viradas para um problema mais grave, mas agora há tempo para ponderar aquilo que queremos ser e fazer no futuro, incluindo a possibilidade de evitar transportes públicos utilizando uma trotinete elétrica.

As trotinetes elétricas apresentam-se então como uma solução económica e ecológica de mobilidade, podendo fazer a diferença, principalmente para quem se desloca dentro das cidades. Assim, damos-lhe a conhecer a Kugoo Kirin S1.

Trotinete elétrica Kugoo Kirin S1

A Kugoo Kirin S1 é uma trotinete elétrica que se liga ao smartphone podendo garantir uma segurança extra, uma vez que o desbloqueio da trotinete pode ser feito apenas através da App. Mas esta app permite também verificar o estado da trotinete em vários parâmetros. É interessante que ainda que esta app permite que o utilizador receba indicações do Google Maps por voz.

As rodas são de 8″ e pesa apenas 11,9 kg, oferece uma autonomia de 25 km a uma velocidade máxima de 25 km/h, graças ao motor de 350W. Pode subir com facilidade estradas com inclinação de até 15º e suporta um peso máximo de 100 kg.

Além disso, tem sistema de travão elétrico duplo, conseguindo uma distância de travagem de 4 a 5 metros.

A mobilidade nos dias de hoje está bastante comprometida e uma destas soluções poderá ser ideal para evitar transportes públicos, de forma a evitar grandes aglomerados de pessoas, caso seja mesmo obrigado a sair de casa para trabalhar.

Esta trotinete Kugoo Kirin S1 está disponível por cerca de 260€, utilizando o código de desconto GKB390S, com oferta de um presente. O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa e sem taxas adicionais na entrega.

Kugoo Kirin S1