Tronsmart SOUNFII Q20S, os novos headphones com cancelamento híbrido e muito mais

A Tronsmart já nos habituou a dispositivos de qualidade a preços muito competitivos, e agora lançou um novo modelo de headphones. São os Tronsmart SOUNFII Q20S, com cancelamento de ruído ativo híbrido, 60 horas de autonomia, audio Hi-Res e muito mais.

Os novos headphones Tronsmart SOUNFII Q20S são headphones que prometem uma experiência sonora imersiva com o seu cancelamento de ruído ativo (Hybrid ANC), capaz de filtrar até 90% do ruído. É, portanto, uma tecnologia que reduz significativamente os ruídos externos, ideal para viagens ou ambientes de trabalho.

Equipados com drivers dinâmicos de 40 mm (16 Ohm), com suporte Hi-Res audio, têm uma resposta em frequência de 20Hz a 20kHz, oferecendo um som claro e equilibrado. Oferecem detalhe 2x superior em comparação com os codecs standard Bluetooth, utilizando o modo Aux-In.

Também está incluído um microfone, para permitir uma comunicação limpa e com boa definição. Permite o controlo da equalização a partir do smartphone.

Com uma bateria de 500 mAh, permitem uma autonomia de até 60 horas (com ANC ligado) numa única carga, a 50% do volume. Tem um tempo de carga de cerca de 2,5 horas.

O design dos Tronsmart SOUNFII Q20S é ergonómico, com almofadas de ouvido macias e um peso leve para longas sessões de uso confortável. As almofadas são rotativas em 90º, permitindo maior facilidade no transporte. Também podem ser dobrados para conseguir uma melhor arrumação

Permitem, ainda, emparelhar com 2 dispositivos em simultâneo, tornando-se muito práticos para utilização, por exemplo, em ambiente de trabalho ou viagem.

Os novos auscultadores Tronsmart Sounfii Q20 estão disponíveis por apenas 34,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNTSMSFQ20S. O envio é gratuito.

Está também disponível a opção de 2 unidades do Tronsmart SOUNFII Q20S, com um preço unitário mais convidativo, de apenas 65,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNN2TSMSQ20S.

Tronsmart SOUNFII Q20S

2x Tronsmart SOUNFII Q20S