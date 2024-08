Tronsmart prepara grande promoção 828 para um regresso às aulas em cheio

Os grandes eventos anuais são sinónimo de promoções tecnológicas, onde grande parte dos fabricantes aproveitam para baixar temporariamente os preços e até para apresentar novos produtos. É precisamente o caso da Tronsmart, onde aproveita também para lançar a sua nova coluna Tronsmart Mirtune H1 nesta campanha de regresso às aulas.

A nova coluna Tronsmart Mirtune H1 está pronta para redefinir o que um altifalante ultra-portátil pode fazer. Não se deixe enganar pelo seu tamanho compacto; esta minúscula estrutura é capaz de fornecer uma potência de saída de 8 W com um driver de gama completa e um radiador passivo, proporcionando um impacto surpreendente tanto no volume como nos graves. A sua resposta de frequência de 70Hz-20KHz e garante um som equilibrado que abrange todos os altos e baixos das suas músicas favoritas.

Mas o que torna a Mirtune H1 verdadeiramente especial é o seu design. Envolvido em tecido 100% reciclado, não é apenas durável, mas também amiga do ambiente. O mosquetão largo integrado torna-a incrivelmente fácil de prender a sacos, cintos ou fivelas, garantindo que a sua música pode ir onde quer que vá. Com até 20 horas de reprodução contínua e uma classificação IPX7 à prova de água, a Mirtune H1 está pronta para qualquer aventura.

Este altifalante oferece ainda um equalizador personalizável através da aplicação Tronsmart, permitindo-lhe ajustar a sua experiência de áudio consoante as suas preferências. Quer esteja a fazer caminhadas, a andar de bicicleta ou apenas a relaxar no parque, a Mirtune H1 é a companheira perfeita para o seu estilo de vida em movimento.

A nova Tronsmart Mirtune H1 está disponível em promoção de lançamento por 28,66€ (IVA incluído).

A Tronsmart Bang Max é uma autêntica "bomba" portátil, adequada para quem gosta de grande intensidade sonora. Tem som de 3 vias, com dual tweeters, mid-tweeters e woofers, com uma potência máxima de 130W.

Tem capacidade para se ligar a outras colunas iguais, utilizando a tecnologia TuneConn, podendo criar uma envolvência de sincronização de até 100 colunas em simultâneo. Têm proteção IPX6 e uma autonomia de até 24 horas com utilização contínua mas moderada. Permite ajustar a equalização a partir da app no smartphone e ajustar a animação luminosa.

A Tronsmart Bang Max está disponível em promoção por 188,25€ (IVA incluído).

A Tronsmart Halo 200 é um sistema de som de 3 vias que oferece uma grande amplitude sonora sem distorção, com som de 120 W emite um som incrível. Poderá sincronizar até mais de 100 colunas através da tecnologia TuneConn e emparelhar 2 altifalantes via TWS. Tem uma autonomia média de 18 horas de reprodução contínua.

Uma das características mais interessantes é o facto da Halo 200 oferecer 5 modos de iluminação diferentes para adicionar um elemento visual vibrante a qualquer festa. Além disso, a app Tronsmart permite fazer uma personalização da reprodução de luzes e preferências de EQ, ajustando-se as preferências do utilizador e do próprio ambiente.

Com 3 versões disponíveis (standard, mono mic e dual mic), a Halo 200 apresenta-se como a combinação perfeita para todas as necessidades de entretenimento. É compatível com microfone com e sem fio, por isso, pode facilmente organizar festas ou pequenos eventos públicos. Além disso, tem entrada para instrumento, como guitarra, que permite gravar e tocar.

Está disponível em promoção por cerca de 139,08€ (IVA incluído).

A Tronsmart Bang é uma nova coluna sem fios com ligação Bluetooth com potência de 60W. Integra dois tweeters e dois woofers, o que garante uma reprodução de som em stereo. A bateria que integra garante uma reprodução de música durante cerca de 15 horas.

A Tronsmart Bang integra tecnologia patenteada SoundPulse, proporcionando um som mais alto e maior potência do que as colunas comuns. Outra das particularidades desta coluna é que pode ser ligada a até 100 outras colunas Bang, através da tecnologia Tronsmarts TuneConn com o objetivo de amplificar a experiência audiovisual. Suporta ainda Bluetooth 5.0 e NFC.

Os utilizadores, via app, poderão ajustar alguns parâmetros, nomeadamente, os modos de reprodução como Hi-Fi, Classical, Vocal, Deep Bass, Rock e 3D, além de ser possível ajustar o equalizador manualmente. Tudo isto é suportado por assistente de voz. Adicionalmente, tem certificação IPX6, de resistência a água, e permite carregar outros dispositivos como um powerbank.

Está disponível por um preço promocional de cerca de 96,96€ (IVA incluído).

A Tronsmart Bang SE ocupa um lugar mais modesto mas bastante competente. Com uma potência de 40W, continua a ser adequada para uma utilização outdoor.

Tem 2 full-range drivers para uma reprodução de som em stereo, pode ser ligada com outra coluna para reprodução em simultâneo e é compatível com Bluetooth 5.3. Também permite utilizar cartão microSD, Pen drive USB ou aux-in.

Tem uma grande autonomia que, se usada com alguma moderação, pode ascender até às 24 horas de reprodução contínua. Existe ainda uma correia para poder transportar a coluna ao ombro ou a tiracolo.

Está disponível em promoção por cerca de 57,43€ (IVA incluído).

