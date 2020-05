A utilização de earbuds é cada vez mais comum. Além das peças de tecnologia mais robustas como os AirPods da Apple, existem inúmeras opções a preços bastante atrativos com especificações muito interessantes e boa qualidade de som.

A higienização deste tipo de produtos é essencial, mas tende a ficar esquecida. A pensar nisso, a Tronsmart acaba de lançar os Onyx Free, que vêm com um sistema de esterilização UV completamente inovador.

Tronsmart Onyx Free, os earbuds com sistema de esterilização UV

A Tronsmart tem disponível no seu portfólio uma série de gadgets dedicados à reprodução de música, incluindo os já muito falados earbuds. Recentemente, testámos os Spunky Beat que obtiveram uma nota bastante positiva. Agora a marca junta a esta panóplia de produtos mais um modelo que é inovador, essencialmente, pelo facto de incluir esterilização UV.

A luz ultravioleta tem a capacidade de matar essencialmente bactérias, mas também consegue eliminar outras ameaças ao nosso organismo. Como tal, dentro da caixa dos earbuds está integrado este sistema de esterilização, direcionado a cada um dos auscultadores.

Mas a limpeza dos Onyx Free pode ainda ser maximizada com a lavagem com água, uma vez que tem certificado IPX7. Neste acaso, até podem mesmo ser usados dentro de água até um metro de profundidade. No entanto, esta prática não é muito aconselhada.

Mas é evidente que os earbuds não se focam apenas neste pormenor. Vêm com um pequeno processador Genuine Qualcomm que garante uma boa qualidade de som e baixa latência. Além disso, o consumo de bateria também é menor. Inclui ainda o suporte de codecs Qualcomm aptX, AAC e SBC. Com TWS ainda oferece uma experiência de som em stereo mais realista.

Incluem cancelamento de ruído nos microfones para chamadas com maior qualidade e têm uma autonomia, segundo a marca, para até 7 horas de reprodução de música. É ainda indicado que 5 minutos de carregamento poderão corresponder a 2 horas de reprodução.

Os earbuds Tronsmart Onyx Free estão disponíveis por cerca de 32€ em promoção de lançamento, utilizando o código de desconto ONYXFREE (válido até 1 de junho). O envio com o método Linha prioritária da UE não está sujeito a taxas adicionais.

Tronsmart Onyx Free

Além destes earbuds, estão disponíveis muitos outros produtos Tronsmart a preços muito competitivos.