Tronsmart Force Max – a sua coluna portátil para as atividades ao ar livre

A Tronsmart conta com uma vasta oferta de dispositivos ligados ao som, incluindo várias colunas portáteis que já aqui testámos e comprovámos a sua qualidade. Agora, com uma grande promoção a decorrer, apresentamos-lhe a Tronsmart Force Max, desenhada para atividades ao ar livre.

Uma coluna portátil para as atividades ao ar livre

A Tronsmart Force Max foi criada a pensar nas atividades ao ar livre, muito pelas características de robustez que oferece. Toda a estrutura é reforçada para resistir a pequenas quedas ou embates e ainda é resistente a água, com certificação IPX6.

As principais características da Tronsmart Force Max

Tal como a generalidade dos produtos da fabricante, vem com ligação Bluetooth (v5.0) e com as tecnologias True Wireless Stereo Pairing, permitindo ligar duas destas colunas para reprodução de som em stereo, e Sound Pulse, para um boost extra ao volume, proporcionando um som mais alto e de maior potência do que as colunas comuns.

A coluna vem, no seu interior, com dois tweeters e dois woofers, garantindo assim uma reprodução de som envolvente e com graves mais poderosos.

A bateria que integra garante, segundo o fabricante, uma reprodução de música durante cerca de 13 horas, com o volume a 50%. A bateria ainda pode ser usada como powerbank do smartphone ou de outro dispositivo através da ligação por cabo.

Além de reprodução de música ou áudio de uma qualquer outra app multimédia, pode usar também para chamadas (já que dispõe de microfones) e, adicionalmente, pode funcionar com os mais populares assistentes de voz, como Alexa, Google Assistant ou Cortana.

Preço e disponibilidade

A coluna bluetooth Tronsmart Force Max está disponível por apenas 69€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNTSMFROMAX. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Tronsmart Force Max