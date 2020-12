O smartphone é muito mais do que uma simples peça de tecnologia para colocar o utilizador ligado com o resto do mundo. É, hoje, uma verdadeira máquina fotográfica, com cada vez mais qualidade.

Existem marcas de smartphones que se destacam neste segmento, mas quais os modelos da atualidade que melhores fotos são capazes de captar? Conheça os 5 melhores do mercado.

Os smartphones com 3 ou 4 câmaras na traseira são hoje muito comuns nas várias gamas e cada uma delas tem alocada uma função. A câmara principal é normalmente uma grande angular, há quase sempre depois uma ultra grande angular e, por fim, poderemos ter câmaras dedicadas ao modo retrato ou com capacidades de zoom ótico.

De forma geral, é este formato que as marcas oferecem e os modelos de topo já fazem com que muitos utilizadores deixem o objeto máquina fotográfica a um canto.

Com base nas classificações do site especializado DxOMark e nos testes que já desenvolvemos no Pplware, hoje deixamos a lista dos cinco modelos com melhores resultados fotográficos no seu conjunto de câmaras traseiras.

Top 5 smartphones com a melhor câmara fotográfica

Huawei Mate 40 Pro

O Huawei Mate 40 Pro, em testes no Pplware, é considerado o smartphone com a melhor câmara fotográfica da atualidade. Este modelo está disponível com um processador Kirin 9000 5G, tem um ecrã OLED fantástico de 6,76″ com uma taxa de atualização máxima de 90Hz.

Apesar de ser um smartphone Android, não tem disponíveis serviços Google, mas disponibiliza todos os serviços do ecossistema Huawei, cada vez mais robustos. De referir ainda que este modelo da Huawei tem uma bateria de 4400 mAh com carregamento rápido a 66W, permitindo, além disso, carregamento sem fios e carregamento inverso.

Quanto às câmaras, que em breve iremos mostrar em pormenor, os resultados preliminares são absolutamente fantásticos. A câmara frontal é de 13 MP (auxiliada por um sensor TOF para retratos) e grava a 4K a 60 fps, na resolução máxima. Já a câmara principal, que faz deste o melhor modelo para fotografia, tem a seguinte configuração:

Grande Angular: 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.28″, 1.22µm, omnidirecional PDAF, Laser AF

Ultra Grande Angular: 20 MP, f/1.8, 18mm, PDAF

Periscópio e Telefoto: 12 MP, f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, 5x zoom ótico

Vídeo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS

Por fim, o Huawei Mate 40 Pro está disponível em Portugal por um preço que ronda os 1250 €.

Xiaomi Mi 10 Ultra

O Xiaomi Mi 10 Ultra é um smartphone Android com interface de utilizador MIUI 12. Tem um ecrã OLED de 6,67″ com uma resolução FullHD+ e uma taxa de atualização de 120Hz.

Vem equipado com o processador Snapdragon 865 e disponibiliza versões com 8, 12 e até 16 GB de RAM. A bateria é de 4500 mAh com carregamento ultra rápido de 120W (Quick Charge 5). Evidentemente, suporta também carregamento inverso e sem fios.

A câmara frontal do Mi 10 Ultra é de 20 MP e, neste caso, grava a 1080p a 30 fps, na resolução máxima. O módulo traseiro é composto por quatro câmaras com as seguintes especificidades:

Grande Angular: 48 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.32″, 1.2µm, PDAF, Laser AF, OIS

Ultra Grande Angular: 20 MP, f/2.2, 128˚, 12mm, 1/2.8″, 1.0µm, PDAF

Periscópio e Telefoto: 48 MP, f/4.1, 120mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 5x zoom ótico, 120x zoom híbrido

Telefoto: 12 MP, f/2.0, 50mm, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 2x zoom ótico

Vídeo: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10

Infelizmente, o Xiaomi Mi 10 Ultra não está disponível no mercado nacional, nem há previsão para que tal venha a acontecer. Ainda assim o Xiaomi Mi 10 Pro, esse sim disponível em várias lojas por cerca de 1000 €, é também uma excelente opção para quem procura um smarphone Xiaomi dedicado à fotografia.

Huawei P40 Pro

O Huawei P40 Pro vem assim equipado com o processador HiSilicon Kirin 990 5G de 7 nm+ e, relativamente ao armazenamento interno, oferece 128, 256 ou 512 GB, com 8 GB de RAM. O ecrã OLED de 6,58 polegadas com uma resolução de 1200 x 2640 píxeis, e além disso, pode ser utilizado com uma taxa de atualização de 60Hz ou de 90Hz, sendo esta mais última mais útil durante jogos.

A bateria é de 4200 mAh com tecnologia de carregamento rápido a 40 W e carregamento sem fios a 27 W. Além disso, ainda permite carregar outros dispositivos sem fios também a 27 W através da tecnologia de carregamento inverso sem fios.

No tópico das câmaras, o smartphone tem então uma câmara frontal de 32 MP com abertura f/2.2, também auxiliada por um sensor ToF. Já o módulo traseiro apresenta-se da seguinte forma:

50 MP com abertura f/1.9 – grande angular de 23 mm (Omnidirecional PDAF, OIS)

12 MP com abertura f/3.4 – periscópio telefoto (PDAF, OIS, zoom ótico 5x – até 50x)

40 MP com abertura f/1.8 – ultra grande angular de 18mm (PDAF)

Câmara ToF 3D

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@60/30fps, HDR, gyro-EIS

O Huawei P40 Pro pode ser encontrado atualmente abaixo dos 800 €. Este modelo já foi analisado em pormenor aqui no Pplware. Poderá ler a análise completa:

Apple iPhone 12 Pro Max

Os iPhones da Apple de nova geração surgem como propostas de grande qualidade fotográfica. Assim, em quarto lugar surge o iPhone 12 Pro Max e que, evidentemente, traz atrás de si o modelo Pro, uma vez que partilham o mesmo processador Apple A14 Bionic e os módulos fotográficos são bastante semelhantes.

Na avaliação do DxOMark, há uma pequena diferença de dois pontos na avaliação, que se reflete essencialmente na focagem automática, mais eficiente no modelo Pro Max. Além disso, este modelo apresenta uma melhor exposição e captação de textura que o modelo Pro, mas nada de muito significativo.

Em concreto, a câmara do iPhone 12 Pro Max tem as seguintes características que fazem dele um dos melhores smartphones fotográficos:

Grande Angular: 12 MP com abertura f/1.6, 26 mm (Omnidirecional PDAF, OIS)

12 MP com abertura f/2.2 – telefoto (PDAF, OIS, zoom ótico 2,5x)

12 MP com abertura f/1.4 – ultra grande angular de 13 mm (PDAF)

Câmara ToF 3D LiDAR

Vídeo: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec.

Resta referir que a câmara frontal é de 12 MP e grava a 4K a 60 fps, a bateria é de 3687 mAh com carregamento rápido de 20 W e está disponível, portanto, a partir de 1279 €.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Outro dos modelos que entra neste top 5 é o Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Apesar de existirem outros modelos com excelente pontuação ao nível fotográfico, a verdade é que não estão disponíveis em Portugal. Assim, destacamos um de uma marca bastante popular e que corresponde às exigências deste top.

Hoje já se pode encontrar o Samsung Galaxy S20 Ultra 5G por cerca de 1000 €. Vem equipado com o processador Samsung Exynos 990 e está disponível nas versões de 12 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB e ainda 16 GB + 512 GB.

O ecrã “Infinity-O” é Dynamic AMOLED 2X de 6,9 polegadas, com uma resolução de 1440 x 3200 píxeis e alberga a câmara de 40 MP. A bateria é enorme, com uma capacidade de 5000 mAh. Tem também tecnologia de carregamento rápido a 40 W e carregamento sem fios a 15 W. Além disso, ainda permite carregar outros dispositivos sem fios a 9 W através do Wireless PowerShare.

A câmara traseira apresenta-se então com as seguintes características.

108 MP com abertura f/1.8 – grande angular de 26 mm (PDAF, OIS)

48 MP com abertura f/3,5 – periscópio de 103 mm (PDAF, OIS, zoom ótico 4x, zoom hibrido até 10x e zoom digital até 100x)

12 MP com abertura f/2.2 – ultra grande angular de 13mm (vídeo super estável)

0,3 MP com abertura f/1.0, câmara TOF 3D VGA

Vídeo: 4320p@24fps, 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+, gyro-EIS e OIS, gravação em dual-vídeo

Poderá ler a análise completa ao Samsung Galaxy S20 Ultra 5G aqui:

Tem algum destes smartphones ou ambiciona ter em breve?