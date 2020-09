O Back to School é uma das épocas de eleição de consumidores em todo o mundo para procurar e obter os melhores negócios no mercado online.

A PCDIGA preparou-se para esta temporada e, até 13 de setembro, tem para oferecer grandes promoções em produtos essenciais para este regresso às aulas. Assim, destacamos 5 computadores portáteis ideais para estudantes, a pensar na mobilidade e na incerteza que será este ano letivo, onde certamente terá que ter aulas à distância.

Se nos anos anteriores a época do Regresso às Aulas era de imediato sinónimo de regresso à rotina tanto no estudo como no trabalho, este ano fica marcado por alguma incerteza devido ao vírus SARS-CoV-2.

Neste tempo de pandemia espera-se um aumento exponencial do número de novos casos. Portanto, o estudo remoto a partir de casa, bem como o trabalho de muitos encarregados de educação, deverá voltar em força. Haverá, portanto, a necessidade de consumidores domésticos e empresariais em obter as melhores ferramentas para esse trabalho à distância.

Até 13 de Setembro, a PCDIGA encontra-se com algumas das melhores promoções do mercado tecnológico em Portugal, na campanha Back To School 2020. Assim, terá acesso a promoções de centenas de euros em muitos produtos vitais para clientes domésticos e empresariais.

5 PCs em promoção para o Regresso às Aulas

Lenovo IdeaPad 3 de 15,6″

O IdeaPad 3 de 15″ (38,1 cm, AMD) é um portátil de entrada de gama, potente o suficiente para as tarefas básicas de um estudante, considerando mesmo o tempo de lazer.

Vem equipado com o processador AMD Athlon Silver 3050U e com uma placa gráfica AMD Radeon. Tem 4GB de RAM e um SSD de 128GB. Adicionalmente, tem como interfaces de ligação duas portas USB 3.1, uma porta USB 2.0 e ainda uma HDMI e leitor de cartões SD.

O sistema de som é suportado por dois altifalantes com Dolby Audio, por fim, a bateria permite uma utilização de até 6 horas.

O portátil está disponível por 249,90 € até dia 13 de setembro, com a oferta ainda de uma mochila e de um rato ótico Lenovo.

Lenovo IdeaPad 3 de 15,6″

Asus F509 de 15,6″

Já equipado com processador Intel Core i3-1005G1, sugerimos o Asus F509. Este computador portátil oferece 4 GB de RAM e um SSD de 256 GB, mais um slot HDD/SDD 2,5″ SATA.

Disponibiliza jack de áudio de 3,5mm, uma porta HDMI, duas USB 2.0, uma USB 3.2 (tipo-A) e outra USB Tipo-C, por fim, ainda tem leitor de cartões microSD.

Oferece Wi-Fi ac, Bluetooth 4.1 e ainda tem web cam, ideal para as aulas online ou para os trabalhos de grupo à distância.

Está disponível por 379,90€, já com o desconto aplicado e oferta de custos de transporte.

Asus F509

Lenovo IdeaPad S145 (oferta de Mochila e Rato sem fios)

Outra opção interessante para estudantes é o Lenovo IdeaPad S145 que se encontra disponível atualmente por 429,90 €. Vem equipado com um processador AMD Ryzen 5 3500U e com SSD de 512 GB.

Há que considerar que nem este modelo, nem o Lenovo sugerido anteriormente, vêm com sistema operativo incluído.

Como interfaces de ligação disponibiliza duas portas USB 3.0, uma USB 2.0, HDMI, leitor de cartões SD e ainda jack de 3,5mm. Oferece Blutooth 4.0 e Wi-Fi ac.

Lenovo IdeaPad S145

Portátil MSI Modern 14

Para consumidores com necessidades mais exigentes, há que ter um PC mais poderoso e que ofereça maior desempenho. Neste caso é mesmo possível pensar no universo dos jogos para aproveitar os momentos de descanso da melhor maneira.

O MSI Modern 14 integra, portanto, um processador Intel Core i7-10510U de 10ª geração e vem com duas gráficas, uma Intel UHD Graphics e outra NVIDIA GeForce® MX330. Tem armazenamento SDD de 1 TB.

Este computador portátil tem ecrã IPS de 14″, com resolução FullHD com antireflexo. Além disso, é construído em alumínio escovado e oferece grande resistência, com certificado MIL-STD 810G.

Tem Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac, integra duas portas USB Tipo-C e duas USB Tipo-A, HDMI, leitor de cartões e jack de áudio de 3,5mm.

O MSI Modern 14 está disponível por 899,90 €, o que representa uma poupança de 150 € face ao preço inicial.

MSI Morden 14

Gigabyte Aorus 5

Na mesma linha de portáteis mais poderosos com preços mais atrativos, encontra-se o Gigabyte Aorus 5 com Intel Core i7 de 10ª geração. Inclui SSD de 512 GB e ainda tem slot M.2 SSD e outro 2,5 HDD/SSD disponíveis para aumentar o armazenamento.

O ecrã LCD é de 15,6″ UltraHD com taxa de atualização de 144Hz.

Vem equipado ainda com três portas USB, uma HDMI, Mini Display 1,2, USB Tipo-C, ligação para auscultadores e outra para microfone, leitor de cartões SD, jack DC-in e Ethernet.

Gigabyte Aorus 5

Encontre mais computadores portáteis em promoção, bem como alguns acessórios.