Titan Chest Expander: O equipamento para desenvolvimento muscular

Gostava de ter o seu próprio ginásio... em casa? Porque não? Nem que não seja, ter alguns equipamentos que o possam ajudar a estar na melhor forma. O Pplware já apresentou aqui alguns equipamentos "móveis", que pode ter em casa, e que normalmente encontramos em ginásios.

Hoje a nossa sugestão vai para o Titan Chest Expander, o equipamento perfeito para o desenvolvimento muscular seguro.

Maximize o seu desenvolvimento muscular com este equipamento

Chama-se Titan Chest Expander e é um extensor que tanto pode ser usado no interior como exterior e que permite promover a força dos tendões e dos ligamentos enquanto tonifica os seus músculos.

Este equipamento da Prozis tem a vantagem de ser fácil de transportar e de permitir ajustes com o objetivo de maximizar o seu desenvolvimento muscular. Na prática, o Titan Chest Expander:

Ajuda a fortalecer a parte superior do seu corpo Desenvolvido para o peito, as costas, os ombros, os tríceps e os bíceps.

Pode ajustar o nível de resistência Contém 5 cabos de resistência, fáceis de retirar e colocar, para diferentes intensidades de força.



É compacto e leve, mantém os seus músculos tonificados

Pode-se utilizar os cabos do extensor para simular diferentes exercícios para a parte superior do corpo.

O Titan Chest Expander é um equipamento resistente e duradouro, pois é construído em látex resistente. As pegas são de polipropileno, super confortáveis e oferecem uma boa aderência. O peso deste equipamento é de 540 g.

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Titan Chest Expander com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).