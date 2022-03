Desde que a Apple apresentou as suas AirTags que se tem tomado uma maior consciencialização sobre a possibilidade de usar estes dispositivos para perseguir pessoas. Está longe do seu propósito original, mas tem tido esta função.

Como A Apple encontrou uma solução para amenizar este problema, a Tile seguiu agora o mesmo caminho. Apresentou agora a sua solução, que quer impedir que os seus identificadores sejam usados para perseguir pessoas.

Solução parecida à da Apple nas AirTags

Muito antes da chegada das AirTags da Apple já a Tile tinha uma solução para localizar objetos. A sua estrutura melhorou ao longo do tempo, mas recentemente acabou por perder o domínio do mercado e ser vendada, por razões óbvias.

Ainda assim, a Tile continuou a desenvolver os seus produtos e a tentar melhorá-los. A prova disso chega agora, com a apresentação da solução Scan and Secure, que permite que qualquer pessoa verifique a presença de outros rastreadores que não os seus.

Tile quer garantir a segurança dos utilizadores

Mesmo não sendo uma solução tão completa como a Apple apresentou, consegue dar aos utilizadores uma ajuda preciosa. Qualquer utilizador, mesmo os que não tenham qualquer Tile podem usar esta solução. Permite detetar dispositivos que estejam presentes de forma constante e alertar o utilizador.

Do que foi revelado, a solução Scan and Secure é diferente da que a Apple criou para os seus utilizadores. No caso do Tile os utilizadores têm de se mover para longe da sua posição para detetar os dispositivos usados para perseguir pessoas. Este processo demora 10 minutos.

Scan and Secure chegará muito em breve

Apesar de ter sido agora anunciado, o Scan and Secure vai ser lançado de forma global nas próximas semanas. Esta é também apenas a primeira de várias soluções e melhoria de segurança que estão a ser preparadas para serem disponibilizadas aos utilizadores.

Independentemente da solução usada, este é um problema real e mesmo complicado. As Tile ou as Airtags, e muitas mais, podem ser usadas para perseguir de forma silenciosa qualquer pessoa, algo que ninguém quer. Com estas soluções este problema fica amenizado e muitos conseguem já impedir esta utilização incorreta.