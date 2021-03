O mundo da tecnologia está de tal forma avançado que, por vezes, temos saudades de ter algo mais clássico que nos desperte a nostalgia do tempo já passado. Nesse sentido foi criado o Tidbyt, um projeto interessante para quem aprecia conceitos retro.

Tidbyt é então um ecrã embutido numa caixilharia de madeira. E através de vários LEDs, o dispositivo exibe GIFs, o estado do tempo, calendário e muitas outras informações.

Tidbyt é o ecrã retro que vai querer ter

Há mais um projeto interessante na plataforma de angariação de fundos Kickstarter. Trata-se do Tidbyt, um ecrã retro inserido numa moldura de madeira que, através de LEDs de baixa resolução, mostra ao utilizador várias informações interessantes.

O dispositivo foi desenvolvido por uma empresa dos EUA e traz uma combinação entre a tecnologia atual e um design mais clássico. No fundo pode ser encarado como um produto decorativo que acompanha as rotinas de uma casa inteligente.

Tidbyt é descrito como o ‘display retro do futuro’ e é composto por LEDs com resolução de 64 x 32 pixéis. No interior conta com ecrãs dinâmicos personalizados de acordo com as preferências dos utilizadores. E todos os conteúdos podem ser ajustados através do smartphone.

O sistema deste gadget conta com Wi-Fi, Bluetooth, USB-C e uma API para ajustes mais profundos. O Tidbyt liga-se ao smartphone onde pode gerir tudo o que é exibido no ecrã e as informações são atualizadas em tempo real.

Este ecrã retro oferece várias aplicações como relógio, calendário, notícias, meteorologia, atividades, lembretes e até exibição de fotografias ou outras imagens. Mas o utilizador pode ainda adicionar mais exibições na plataforma, através de linhas de código. Claro que tudo tem que caber nas dimensões e resolução da caixa.

É ainda possível predefinir a hora específica para a exibição de cada conteúdo e outras condições de apresentação.

O utilizador pode ainda ajustar o brilho dos LEDs integrados, de forma a manter a informação mais legível mediante a iluminação dos diferentes ambientes.

Para este projeto o valor pedido era de 40 mil dólares, no entanto o valor doado já é superior a 472 mil dólares. Pode saber mais sobre o Tidbyt aqui.