Ter uma sala de cinema em casa nunca foi tão fácil, e o projetor Wanbo T2 Max poderá ajudar

O conceito de cinema em casa é atrativo, principalmente quando é tão fácil aceder a serviços de streaming de filmes e séries, além de muitos canais disponíveis. Para isso, nada melhor do que ter um projetor que, sendo portátil, compacto e de alta qualidade, oferece essa possibilidade. Conheça o projetor Wanbo T2 Max.

Os projetores portáteis oferecem múltiplas funcionalidades, sendo especialmente atraentes para transformar qualquer espaço num cinema. Além disso, são ferramentas valiosas em ambientes de trabalho, facilitando a exibição de materiais em aulas ou apresentações.

O projetor portátil T2 Max chega com um foco melhorado em comparação com a versão anterior, graças à integração de Inteligência Artificial, que trata do processo de focagem. Além disso, apresenta um brilho 80% superior, alcançando 450 ANSI, e uma resolução HD de 1920 x 1080 píxeis, HDR10, e um contraste de 2000:1, garantindo imagens de alta qualidade, mais naturais, nítidas e fiéis. A qualidade da imagem é ainda reforçada pela lente ótica de elevada transmitância.

A Wanbo recomenda que as imagens de até 100" sejam visualizadas a uma distância de 2,6 metros, com uma projeção aconselhada entre 40" e 140". De qualquer forma, o equipamento conta com proteção ocular para maior segurança.

O som também foi melhorado em 80%: aos dois altifalantes de 3W, adiciona-se a qualidade HiFi e uma ressonância acústica de 300 cc, perfeita para sessões de cinema, bem como graves de menor frequência, chegando até aos 60 Hz.

Para aumentar a vida útil, este modelo garante uma dissipação inteligente do calor, mantendo a temperatura do equipamento constante. Pesa pouco mais de um quilograma e possui ligação USB e HDMI, permitindo uma ligação rápida com computadores, consolas e outros dispositivos de áudio e vídeo.

Além de cinema, o T2 Max vem integrado com Netflix, YouTube, Prime Video e Disney Plus, podendo ser utilizado para uma variedade de outros fins, como ouvir música (já que o som funciona sem imagem projetada), jogar, navegar na Web, e visualizar fotos e vídeos. As sessões de karaoke também ganham um novo ambiente com este projetor.

Especificações completas do Wanbo T2 Max 450 ANSI Lúmen

Foco Automático potencializado com Inteligência Artificial

Projeção aconselhada entre 40" e 140"

Netflix e YouTube pré-instalados

Efeito sonoro HiFi

Sistema de controlo inteligente da temperatura

Resolução HD nativa de 1920 x 1080 píxeis

Distância de projeção: 2,6 metros

Ângulo de projeção recomendado: 30º

Projeção LCD

Luz LED

Correção Keystone

Memória: 1 GB de RAM e 16 GB de ROM

Android 9.0

Bluetooth 4.2

Wi-Fi 2.4 G

Alimentação: 19V/3A

Resistente a pó e poeira (IPX5)

Medidas: 113 x 146 x 156,5 mm

Peso: 1,1 kg

Preço e disponibilidade

O projetor Wanbo T2 Max está disponível nas cores branco ou azul, por apenas 137,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNWBT2MNP. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de um armazém europeu. Tem também disponível a versão com tripé incluído, disponível por mais 15€, utilizando o código de desconto NNNWBT2MNSTAN.

Wanbo T2 Max