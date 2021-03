Quando pensamos no universo dos smartphones de topo, as escolhas são inúmeras. Quando fazemos a nossa escolha tem que ser ponderada dado o investimento que acaba por ser feito. Sem dúvida alguma, os smartphones Huawei são para quem, em primeiro lugar, procura excelência na fotografia. O Huawei P40 Pro foi um dos modelos que mais se destacou neste campo em 2020 e ainda hoje é uma opção acertada.

Mas para quem tem um Huawei P30 Pro, valerá a pena a troca para o P40 Pro?

O Huawei P40 Pro chegou há cerca de um ano ao mercado e, sem dúvida alguma, foi um marco para a empresa. Falamos do primeiro smartphone da empresa a assumir verdadeiramente a AppGallery. Se, à época, escrevi que havia “um sentimento estranho a utilizar o Huawei P40 Pro”, hoje essa estranheza dissipou-se com uma loja de aplicações cada vez mais completa, com recursos de pesquisa avançados e com aplicações próprias cada vez mais úteis e mais integradas.

É fácil afirmar que hoje, um ano depois, esta é uma excelente opção de escolha, principalmente para quem procura um smartphone para fotografia e vídeo.

Mas, então, e para quem tem um P30 Pro e está a pensar mudar de smartphone, o P40 Pro será uma boa opção? Vamos à análise de aspetos-chave.

Desempenho: a evolução óbvia

É evidente que o primeiro grande fator que valoriza uma troca destas se prende com o processador. O P30 Pro ainda hoje é um smartphone muito competente, mas o Kirin 980 já começa a dar alguns sinais de cansaço. Se a maioria das tarefas ainda é executada de forma rápida, existem outras, como a própria interação com a câmara ou com algum jogo, que já revelam alguns atrasos.

O Kirin 990 5G integrado no P40 Pro ainda desempenha todas as tarefas de forma exímia, a diferença na rapidez da sua execução é visível e mais conivente com a gama onde se insere nos dias de hoje.

De referir ainda que o smartphone está disponível com 8 GB RAM e 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão através de cartão NM até 256 GB.

Ecrã: Huawei P40 Pro com taxa de atualização de 90Hz

O ecrã do P40 Pro é OLED de 6,58 polegadas com uma resolução de 1200 x 2640 píxeis, com uma densidade de pontos por polegada de 441. No P30 Pro ecrã é OLED com 6,47 polegadas e uma resolução FullHD+ (19.5:9), com 398ppp.

O ecrã do Huawei P40 Pro revela-se substancialmente melhor que o do P30 Pro onde a taxa de atualização de 90Hz faz toda a diferença na fluidez com que as imagens são apresentadas.

Além deste pormenor, é impossível não olhar para o detalhe da câmara. O recorte no P30, apresar de bastante pequeno acaba por ser pouco elegante quando depois olhamos ao P40 Pro e vemos as câmaras a perfurá-lo.

Autonomia

É certo que estamos a falar de dois smartphones com uma bateria com a mesma capacidade, mas desde logo há uma diferença em termos de tecnologia. A bateria de 4200 mAh do P40 Pro já tem carregamento rápido sem fios e invertido a 27 W, além do carregamento com fios a 40W.

Em termos de autonomia, o P40 Pro tem também melhorias graças à otimização do processador, contudo, diria que neste ponto estão empatados, já que ambos conseguem perfeitamente oferecer dois dias de utilização.

O melhor em fotografia

O Huawei P40 Pro é inegavelmente um dos melhores smartphones do mercado para fotografia e a marca em conjunto com a Leica conseguiram criar melhorias substanciais entre o P30 Pro, que já era excelente, e o P40 Pro.

Em concreto passamos de uma câmara principal grande angular de 40 MP com abertura f/1.6, para uma de 50 MP com abertura f/1.9.

A câmara periscópio sofreu também melhorias substanciais passando de uma de 8 MP para uma de 12 MP, neste caso, ambas com zoom ótico até 5 vezes, zoom híbrido até 10 vezes e zoom digital até 50 vezes. Contudo, para fotos com zoom, a estabilidade melhorou substancialmente e no resultado final há menos grão nas fotos com mais zoom.

Por fim, a câmara ultra-grande angular também é francamente melhor no modelo P40 Pro quando comparada com a do P30 Pro.

Para quem valorizar também a gravação de vídeo, então com o modelo mais recente vai poder fazer vídeo a 4K a 60fps, algo que não consegue com o P30 Pro.

Há ainda que falar que ambos têm câmara ToF que ajuda de forma substancial a criar fotos com efeito desfocado e que a câmara frontal apresenta-se com uma grande vantagem face ao modelo anterior que é o facto de já gravar em 40, também a 60 fps no máximo.

Em resumo…

Apesar do P30 Pro ainda ser um smartphone muito competente, a verdade é que para quem quer continuar a ter um topo de gama nas mãos, está na hora de trocar. As opções neste segmento são até muitas, mas nenhuma com a qualidade fotográfica que o P40 Pro é capaz de oferecer, considerando a faixa de preços.

O Huawei P40 Pro está atualmente disponível no mercado por 1049,99 €, nas cores preto e cinzento.

Até ao dia final do dia 21 de março, quem comprar online o P40 Pro numa das lojas aderentes, terá como oferta uns Freebuds 3, numa campanha de Dia do Pai.