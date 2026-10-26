Tem filhos pequenos? Esta tecnologia pode ser uma ajuda preciosa

Quando um bebé está doente, cada alteração pode ser motivo de preocupação, especialmente durante a noite. Assim sendo, há uma solução discreta que promete facilitar a vigilância, sem perturbar o descanso dos mais pequenos.

A tecnologia aplicada aos cuidados infantis tem evoluído, oferecendo aos pais ferramentas que facilitam o acompanhamento da saúde dos mais pequenos. Neste contexto, a Momcozy disponibiliza o Smart Baby Thermometer, um dispositivo compacto que permite consultar a temperatura corporal do bebé sem necessidade de realizar sucessivas medições manuais.

Contrariamente aos termómetros digitais convencionais, este modelo foi desenvolvido para permanecer colocado na axila, acompanhando as variações de temperatura ao longo do tempo e disponibilizando os resultados através de uma ligação Bluetooth.

Medições contínuas e acompanhamento pelo smartphone

Segundo a fabricante, o Smart Baby Thermometer da Momcozy utiliza um sensor que realiza medições a cada cinco segundos, permitindo acompanhar praticamente em tempo real as alterações da temperatura corporal. Os dados são apresentados na aplicação Momcozy, disponível para Android e iOS, onde é possível consultar o histórico de medições e visualizar gráficos com a evolução da temperatura.

A aplicação permite ainda configurar alertas para temperaturas acima ou abaixo dos limites definidos, uma funcionalidade particularmente útil durante a noite, quando os pais pretendem acompanhar uma situação de febre sem interromper constantemente o descanso do bebé.

Importa destacar a atualização contínua dos dados da estabilização inicial da medição, que exige algum tempo após a colocação do sensor.

Um dispositivo compacto para não perturbar o descanso do bebé

Com aproximadamente 31,2 mm de diâmetro, 8,2 mm de espessura e sete gramas de peso, o Smart Baby Thermometer da Momcozy foi concebido para permanecer discretamente na axila, sendo fixado através de adesivos médicos hipoalergénicos.

O termómetro apresenta uma gama de medição entre 20 °C e 45 °C, com uma margem de erro anunciada de ±0,1 °C no intervalo entre 35 °C e 39 °C, em condições laboratoriais específicas. Fora desse intervalo, a fabricante indica uma margem de erro de ±0,2 °C.

A alimentação é assegurada por uma pilha CR2025 substituível, que proporciona até 180 horas de utilização, enquanto a conectividade Bluetooth oferece um alcance anunciado de até 10 metros em espaço aberto, podendo ser inferior quando existem paredes ou outros obstáculos.

O equipamento é compatível com Android 10 ou superior e iOS 14 ou superior, sendo fornecido com um estojo de armazenamento e 15 adesivos descartáveis.

Um facilitador para o dia a dia dos pais

A principal vantagem do Smart Baby Thermometer da Momcozy está na possibilidade de acompanhar a evolução da temperatura sem recorrer repetidamente a um termómetro convencional, permitindo identificar tendências de subida ou descida ao longo de várias horas.

Ainda assim, o dispositivo não substitui a avaliação médica, particularmente perante febre em bebés muito pequenos ou outros sinais de doença, e a interpretação das leituras deve considerar as características da medição axilar.