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Tecnologia para o dia a dia: os mais vendidos na Amazon para a casa

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Tornar a casa mais prática, confortável e funcional não exige necessariamente grandes investimentos. Na Amazon, há gadgets e eletrodomésticos que se destacam pela popularidade junto dos consumidores, com soluções para simplificar as tarefas do dia a dia. Reunimos algumas propostas que merecem atenção, com destaque para as que estão disponíveis com descontos.

A tecnologia tem vindo a conquistar cada vez mais espaço nas nossas casas, não apenas através dos equipamentos mais sofisticados, mas também de pequenos acessórios que fazem a diferença na rotina. Desde soluções para melhorar a organização até dispositivos que acrescentam comodidade e eficiência, a Amazon disponibiliza uma vasta seleção de produtos para diferentes necessidades e orçamentos.

Entre os artigos mais vendidos, encontramos gadgets e eletrodomésticos que combinam funcionalidades úteis, facilidade de utilização e preços acessíveis, com a lista abaixo a compilar as alternativas mais bem avaliadas.

Alguns dos dispositivos para a casa mais vendidos na Amazon

Com desconto:

Moedor de café elétrico Bosch

Moedor de café elétrico Bosch

180 W, branco, tanque de água removível para enchimento fácil e sistema anti-gotejamento

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Sacos de armazenamento compactáveis a vácuo

Sacos de armazenamento compactáveis a vácuo

Amazon Basics, inclui bomba de vácuo manual, fecho de correr, múltiplos, 20 unidades (5 pequenas, 5 médias, 5 grandes e 5 jumbo), transparente

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Vacbird Bolsas de vácuo com bomba de vácuo elétrica sem fio

Vacbird Bolsas de vácuo com bomba de vácuo elétrica sem fio

15 bolsas a vácuo para roupa (5 pequenas, 5 médias, 5 grandes), economia de espaço, ideal para itens de viagem

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Philips Torradeira

Philips Torradeira

2 ranhuras, 8 ajustes, grelha aquecida, descongelação, elevação alta, desligamento automático, branco (HD2581/00) [Classe energética A]

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Taurus Tropicano 2400

Taurus Tropicano 2400

Aquecedor, termoventilador, 2 potências de calor + ventilador, 2400W, pega de transporte, termostato ajustável, silencioso, design preto [Classe energética A+]

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Taurus Torradeira de 1450 W

Taurus Torradeira de 1450 W

Ranhura comprida dupla, 6 níveis, LED, silenciosa

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Rowenta Compact Power

Rowenta Compact Power

Aquecedor, aquecimento rápido, silencioso, ajustes personalizáveis, controlos simples e distribuição uniforme de calor, fácil de transportar, cor: Cinzento

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Dreo Aquecedor baixo consumo de 34 dB

Dreo Aquecedor baixo consumo de 34 dB

Silencioso, fogão elétrico cerâmico PTC 1500 W com termóstato, proteção contra sobreaquecimento e volco, temporizador de 12H, aquecimento para quarto, Atom 316 prateado

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Cecotec Frigideira de ar 4 L

Cecotec Frigideira de ar 4 L

Cecofry&Grill Duoheat 4000 1900W

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Nespresso De'Longhi Inissia EN80.B

Nespresso De'Longhi Inissia EN80.B

Máquina de café monodose de cápsulas Nespresso, 19 bares, desliga automaticamente, cor preto

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Sem desconto:

GRIFEM - Balança de Cozinha

GRIFEM – Balança de Cozinha

Ecrã LCD, Aço Inoxidável, Balança de Alimentos Multifuncional 5 kg/11 lbs, Cor cinza: Cor do ecrã: Azul [Exclusivo na Amazon]

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GRIFEMA Espumador de leite elétrico

GRIFEMA Espumador de leite elétrico

Espumador de leite elétrico recarregável batedor café USB, 13000 RPM Mini batedor de leite com haste nox, sem BPA, ergonómico para latte, cappuccino, matcha e batidos protetores

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Balança de cozinha digital

Balança de cozinha digital

Amazon Basics, com ecrã LCD, sem bisfenol A (BPA), de aço inoxidável (pilhas incluídas), pesa até 11 libras, preto

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Aquecedor de cerâmica

Aquecedor de cerâmica

Amazon Basics, 1800 W, com termostato ajustável, preto

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Rowenta Effective+

Rowenta Effective+

Ferro a vapor, golpe de vapor de 120 g/min, bege

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Liquidificadora

Liquidificadora

Cecotec Power Black Titanium 1300MAX B Pro Liquidificadora 2000 RPM

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Rowenta Pure Pop

Rowenta Pure Pop

Ferro a vapor 1300 W para viagem, amarelo

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Cecotec Grelha Elétrica

Cecotec Grelha Elétrica

Ferro e Sanduicheira Rock'nGrill Rapid. 1500W, Superfície 24,5 x 17,3cm, Revestimento RockStone, Placa Superior Adaptável, Bandeja Coletora de Gordura

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Cecotec Ferro vertical para roupa Fast&Furious 4050 X-Treme

Cecotec Ferro vertical para roupa Fast&Furious 4050 X-Treme

1960 W, vapor contínuo 35 g/min, sistema de segurança automático Shut-Off, acessório escova incluído, pronto em 20 segundos

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Cecotec Varinha mágica Power TitanBlack

Cecotec Varinha mágica Power TitanBlack

1500 XL PerfectCream&Crush. 1500 W, Tecnologia CrossBlades com lâminas de 4 folhas, Pé XL, Inclui picadora, Varillas batedoras e Passador de puré

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Orbegozo MI 2115

Orbegozo MI 2115

Micro-ondas, 700 W, 6 níveis de funcionamento, capacidade de 20 litros, temporizador até 30 minutos, programa de descongelação, sinal de fim de cozimento, cor branca

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Aspirador sem fios

Aspirador sem fios

VACTechPro Aspirador sem fios, 35kPa vassoura aspirador sem cabo

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Antes de comprar, importa comparar as características de cada produto e confirmar se corresponde às suas necessidades. Com alguma atenção, é possível encontrar não apenas bons produtos, mas boas oportunidades.

Leia também:

A Anker é mais do que carregadores: espreite estes gadgets
A UGREEN tem muito mais do que cabos: estes gadgets merecem atenção

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Autor: Ana Sofia Neto
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