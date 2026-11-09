Tecnologia de topo, oportunidades únicas: as melhores ofertas da Black Friday Huawei

A Black Friday é a altura ideal para renovar a tecnologia que nos acompanha todos os dias. Este ano, a seleção de melhores ofertas da Huawei reúne oportunidades nos seus dispositivos mais inovadores e alia design premium a tecnologia de ponta para o desporto, a saúde e bem-estar, e o áudio de alta resolução.

Dos ecrãs ultrabrilhantes aos algoritmos de Inteligência Artificial (IA) para cancelamento de ruído, descubra os destaques da Huawei nesta Black Friday:

Watch Fit 5 Series: excelência tecnológica no pulso

A Watch Fit 5 Series é um dos grandes destaques nas ofertas de wearables, combinando design e engenharia num smartwatch construído com materiais de qualidade aeroespacial.

Na versão Pro, a moldura em liga de titânio, o vidro de safira 2.5D e o bisel em metal nanocerâmico enquadram um ecrã AMOLED de 1,92”, com um brilho máximo de 3000 nits.

A Série Watch Fit 5 da Huawei está equipada com o sistema Huawei TruSense, oferecendo dados de saúde e bem-estar mais precisos, como ECG e rigidez arterial.

No desporto, funciona como um verdadeiro companheiro no pulso: suporta mergulho livre até 40 metros, integra o modo de golfe avançado com mais de 17.000 mapas vetoriais de campos e disponibiliza métricas de ciclismo profissional. A série Watch FIT 5 inclui ainda os primeiros mini-treinos guiados no pulso para uma rotina menos sedentária.

PVR: desde 159,99 euros

FreeBuds Pro 5: o silêncio reinventado por IA

Para quem é apaixonado por música ou procura maior concentração no trabalho, os FreeBuds Pro 5 destacam-se entre os melhores dispositivos de áudio deste ano.

Os auriculares apresentam o primeiro sistema Dual-Engine AI Noise Cancellation da indústria, com uma melhoria de 220% no desempenho do cancelamento de ruído. O sistema acústico Dual-Drive permite transmitir áudio sem perdas (em inglês, lossless) até 2,3 Mbps, para preservar cada detalhe da música.

Por sua vez, as funcionalidades de Adaptive Audio ajustam automaticamente o volume e a transparência quando o utilizador começa a falar e adaptam a experiência ao ambiente em tempo real.

PVR: 169,99 euros

Watch GT 7 Series: resistência e desempenho ao ar livre

Concebido para os amantes de aventura, o Watch GT 7 Series combina uma estética intemporal com funcionalidades para atividades exigentes ao ar livre. A autonomia chega até às 51 horas em modo de Trail Running e alcança as três semanas com uma utilização típica, o que permite acompanhar tanto o dia a dia como os desafios desportivos.

Entre as novidades, destacam-se os mapas globais de estâncias de esqui e as rotas de ciclismo de longa distância com planeamento de subidas em tempo real. Uma proposta premium que alia materiais premium a tecnologia orientada para desportos ao ar livre e a otimização do desempenho desportivo.

PVR: desde 279,99 euros

Huawei FreeClip 2: inovação open-ear e conforto no dia a dia

Os FreeClip 2 trazem a esta Black Friday uma proposta inovadora de conforto auditivo para o dia a dia. O design C-bridge, em silicone líquido e liga de memória, proporciona um ajuste ergonómico e uma sensação de leveza, como se não estivesse a usar auriculares.

Sob o design minimalista, um processador NPU AI trabalha em conjunto com um algoritmo de cancelamento de ruído de três microfones (DNN) para garantir chamadas nítidas, mesmo com vento forte ou no trânsito urbano.

O novo driver de diafragma duplo aumenta ainda o volume em 100% e responde à habitual limitação dos graves nos auriculares open-ear.