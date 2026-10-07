Tecnologia a preços (muito) mais baixos: aproveite antes que a Festa termine
A Festa de Ofertas Prime está a entrar nas últimas horas e, para quem estava à espera da oportunidade certa para investir num novo gadget, este pode ser o momento de avançar.
Entre as muitas promoções disponíveis encontram-se equipamentos de tecnologia habitualmente associados a preços elevados, mas que durante a campanha podem ser comprados com descontos interessantes. Selecionámos aqueles que vale mesmo a pena espreitar, por estarem disponíveis com um desconto considerável.
De facto, é nos produtos mais caros que uma boa promoção pode fazer maior diferença. Quando se trata de equipamentos premium que raramente descem significativamente de preço, uma redução de 30% a 50% pode traduzir-se facilmente numa poupança de dezenas ou mesmo centenas de euros.
Fizemos a pesquisa por si e compilámos os produtos tecnológicos com verdadeiros descontos:
Samsung TV 65'' The Frame
LS03F 4K Smart TV, galeria de arte com display mate, quadros intercambiáveis, volume de cor 100 % com Quantum Dot e cabo quase invisível com One Connect [Classe energética G]
Portátil DELL 15
Intel Core i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm
Smartwatch LTE com IA, titânio, botão personalizável, controlo de saúde, garantia do fabricante 3 anos + 1 ano extra, prata titânio
Dyson Ontrac
Auriculares sem fios com cancelamento ativo de ruído – 55h de autonomia – Bluetooth 5.0 – Carregamento rápido de 10 min – 6 Hz a 21 kHz – Estojo de proteção – (Azul da Prússia/Cobre)
Dyson V8 Origin
Aspirador sem cabo, escova Motorbar, 40 min, 130 AW
Garmin Vívoactive 6
Smartwatch con GPS, Gris
Jabra Evolve2 Buds
Auriculares Bluetooth Intra-auriculares Sem Fio, Cancelamento Ativo de Ruído e Tecnologia de Voz MultiSensor, Certificados para Aplicações de Reuniões Virtuais, Preto
Sony INZONE H9 II
Wireless Noise Cancelling Headset Gaming PC/PS5
Fitbit Sense 2
O smartwatch avançado ajuda a cuidar da sua saúde e forma física, com GPS integrado, funções de saúde avançadas, bateria de até 6 dias e compatível com Android e iOS
De'Longhi Dedica Duo
Cafeteira manual para café expresso a frio (verde)
FOREO LUNA 4
Escova de Limpeza Facial – Massageador Facial Reafirmante – Cuidado Antienvelhecimento – Melhora a Absorção – Ferramentas Simples para o Cuidado da Pele – Pele Sensível
Beats Pill
Altifalante Bluetooth sem fios e carregador portátil via USB-C, até 24 horas de autonomia, resistente à água IP67, compatível com Apple e Android, microfone integrado, champanhe
Beats Studio Buds +
Auriculares totalmente sem fios com cancelamento de ruído, melhor compatibilidade com Apple e Android, microfone integrado, Bluetooth, resistência ao suor – Transparente
Bose SoundLink Flex SE (2.ª geração)
Altifalante portátil sem fios com Bluetooth pequeno e potente para festas ao ar livre, sem microfone, 12 horas de autonomia, IP67, azul escuro
Razer Barracuda
Auscultadores Sem Fios para Telemóvel e Jogos Multiplataforma (Modos Sem Fios Duplos SmartSwitch, Microfones com Cancelamento de Ruído, Triforce Driver 50mm) Preto
Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC
Comando com fio para Esports no PC (HyperPolling de 8K Hz, Joysticks TMR com capas intercambiáveis) Preto
Razer BlackShark V2 HyperSpeed para PC
Auriculares para esports sem fios e leves (280 g, Microfone HyperClear, Diafragmas TriForce de titânio de 50 mm, Bluetooth) Preto
Beats Solo Buds
Auriculares intra-auriculares Bluetooth sem fios | 18 Horas de autonomia | Compatibilidade com Apple e Android | Microfone Integrado – Cinza tempestade
Wahoo TICKR FIT
Heart Rate Monitor Armband, Bluetooth/Ant+
HUAWEI Band 11
Smartwatch, 1,62 " AMOLED 1500 Nits, Android e iOS, preto
FOREO UFO 3 go
Máscara facial de viagem, hidratante facial, cuidados com a pele anti-idade, luz LED de espectro total e luz vermelha, termoterapia, massajador facial T-Sonic, pistácio
Razer Ornata V3 X
Teclado para Juegos de Bajo Perfil (Interruptores de Membrana Silenciosos, Teclas Recubiertas de rayos UV, Diseño Duradero y Resistente a Derrames) QWERTY Teclado ES | Negro
Para os portáteis ou teclados com layout espanhol, a solução pode passar por um autocolante para teclados em português:
Autocolante português
Autocolante de teclado para computador portátil, preto
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