Tecnologia a preços (muito) mais baixos: aproveite antes que a Festa termine

A Festa de Ofertas Prime está a entrar nas últimas horas e, para quem estava à espera da oportunidade certa para investir num novo gadget, este pode ser o momento de avançar.

Entre as muitas promoções disponíveis encontram-se equipamentos de tecnologia habitualmente associados a preços elevados, mas que durante a campanha podem ser comprados com descontos interessantes. Selecionámos aqueles que vale mesmo a pena espreitar, por estarem disponíveis com um desconto considerável.

De facto, é nos produtos mais caros que uma boa promoção pode fazer maior diferença. Quando se trata de equipamentos premium que raramente descem significativamente de preço, uma redução de 30% a 50% pode traduzir-se facilmente numa poupança de dezenas ou mesmo centenas de euros.

Fizemos a pesquisa por si e compilámos os produtos tecnológicos com verdadeiros descontos:

Samsung TV 65'' The Frame LS03F 4K Smart TV, galeria de arte com display mate, quadros intercambiáveis, volume de cor 100 % com Quantum Dot e cabo quase invisível com One Connect [Classe energética G] Ver na Amazon

Portátil DELL 15 Intel Core i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD Ver na Amazon

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm Smartwatch LTE com IA, titânio, botão personalizável, controlo de saúde, garantia do fabricante 3 anos + 1 ano extra, prata titânio Ver na Amazon

Dyson Ontrac Auriculares sem fios com cancelamento ativo de ruído – 55h de autonomia – Bluetooth 5.0 – Carregamento rápido de 10 min – 6 Hz a 21 kHz – Estojo de proteção – (Azul da Prússia/Cobre) Ver na Amazon

Dyson V8 Origin Aspirador sem cabo, escova Motorbar, 40 min, 130 AW Ver na Amazon

Garmin Vívoactive 6 Smartwatch con GPS, Gris Ver na Amazon

Jabra Evolve2 Buds Auriculares Bluetooth Intra-auriculares Sem Fio, Cancelamento Ativo de Ruído e Tecnologia de Voz MultiSensor, Certificados para Aplicações de Reuniões Virtuais, Preto Ver na Amazon

Sony INZONE H9 II Wireless Noise Cancelling Headset Gaming PC/PS5 Ver na Amazon

Fitbit Sense 2 O smartwatch avançado ajuda a cuidar da sua saúde e forma física, com GPS integrado, funções de saúde avançadas, bateria de até 6 dias e compatível com Android e iOS Ver na Amazon

De'Longhi Dedica Duo Cafeteira manual para café expresso a frio (verde) Ver na Amazon

FOREO LUNA 4 Escova de Limpeza Facial – Massageador Facial Reafirmante – Cuidado Antienvelhecimento – Melhora a Absorção – Ferramentas Simples para o Cuidado da Pele – Pele Sensível Ver na Amazon

Beats Pill Altifalante Bluetooth sem fios e carregador portátil via USB-C, até 24 horas de autonomia, resistente à água IP67, compatível com Apple e Android, microfone integrado, champanhe Ver na Amazon

Beats Studio Buds + Auriculares totalmente sem fios com cancelamento de ruído, melhor compatibilidade com Apple e Android, microfone integrado, Bluetooth, resistência ao suor – Transparente Ver na Amazon

Bose SoundLink Flex SE (2.ª geração) Altifalante portátil sem fios com Bluetooth pequeno e potente para festas ao ar livre, sem microfone, 12 horas de autonomia, IP67, azul escuro Ver na Amazon

Razer Barracuda Auscultadores Sem Fios para Telemóvel e Jogos Multiplataforma (Modos Sem Fios Duplos SmartSwitch, Microfones com Cancelamento de Ruído, Triforce Driver 50mm) Preto Ver na Amazon

Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC Comando com fio para Esports no PC (HyperPolling de 8K Hz, Joysticks TMR com capas intercambiáveis) Preto Ver na Amazon

Razer BlackShark V2 HyperSpeed para PC Auriculares para esports sem fios e leves (280 g, Microfone HyperClear, Diafragmas TriForce de titânio de 50 mm, Bluetooth) Preto Ver na Amazon

Beats Solo Buds Auriculares intra-auriculares Bluetooth sem fios | 18 Horas de autonomia | Compatibilidade com Apple e Android | Microfone Integrado – Cinza tempestade Ver na Amazon

Wahoo TICKR FIT Heart Rate Monitor Armband, Bluetooth/Ant+ Ver na Amazon

HUAWEI Band 11 Smartwatch, 1,62 " AMOLED 1500 Nits, Android e iOS, preto Ver na Amazon

FOREO UFO 3 go Máscara facial de viagem, hidratante facial, cuidados com a pele anti-idade, luz LED de espectro total e luz vermelha, termoterapia, massajador facial T-Sonic, pistácio Ver na Amazon

Razer Ornata V3 X Teclado para Juegos de Bajo Perfil (Interruptores de Membrana Silenciosos, Teclas Recubiertas de rayos UV, Diseño Duradero y Resistente a Derrames) QWERTY Teclado ES | Negro Ver na Amazon

Para os portáteis ou teclados com layout espanhol, a solução pode passar por um autocolante para teclados em português: