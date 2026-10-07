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Tecnologia a preços (muito) mais baixos: aproveite antes que a Festa termine

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A Festa de Ofertas Prime está a entrar nas últimas horas e, para quem estava à espera da oportunidade certa para investir num novo gadget, este pode ser o momento de avançar.

The Frame Samsung

Entre as muitas promoções disponíveis encontram-se equipamentos de tecnologia habitualmente associados a preços elevados, mas que durante a campanha podem ser comprados com descontos interessantes. Selecionámos aqueles que vale mesmo a pena espreitar, por estarem disponíveis com um desconto considerável.

De facto, é nos produtos mais caros que uma boa promoção pode fazer maior diferença. Quando se trata de equipamentos premium que raramente descem significativamente de preço, uma redução de 30% a 50% pode traduzir-se facilmente numa poupança de dezenas ou mesmo centenas de euros.

Fizemos a pesquisa por si e compilámos os produtos tecnológicos com verdadeiros descontos:

Samsung TV 65'' The Frame

Samsung TV 65'' The Frame

LS03F 4K Smart TV, galeria de arte com display mate, quadros intercambiáveis, volume de cor 100 % com Quantum Dot e cabo quase invisível com One Connect [Classe energética G]

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Portátil DELL 15

Portátil DELL 15

Intel Core i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm

Smartwatch LTE com IA, titânio, botão personalizável, controlo de saúde, garantia do fabricante 3 anos + 1 ano extra, prata titânio

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Dyson Ontrac

Dyson Ontrac

Auriculares sem fios com cancelamento ativo de ruído – 55h de autonomia – Bluetooth 5.0 – Carregamento rápido de 10 min – 6 Hz a 21 kHz – Estojo de proteção – (Azul da Prússia/Cobre)

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Dyson V8 Origin

Dyson V8 Origin

Aspirador sem cabo, escova Motorbar, 40 min, 130 AW

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Garmin Vívoactive 6

Garmin Vívoactive 6

Smartwatch con GPS, Gris

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Jabra Evolve2 Buds

Jabra Evolve2 Buds

Auriculares Bluetooth Intra-auriculares Sem Fio, Cancelamento Ativo de Ruído e Tecnologia de Voz MultiSensor, Certificados para Aplicações de Reuniões Virtuais, Preto

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Sony INZONE H9 II

Sony INZONE H9 II

Wireless Noise Cancelling Headset Gaming PC/PS5

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Fitbit Sense 2

Fitbit Sense 2

O smartwatch avançado ajuda a cuidar da sua saúde e forma física, com GPS integrado, funções de saúde avançadas, bateria de até 6 dias e compatível com Android e iOS

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De'Longhi Dedica Duo

De'Longhi Dedica Duo

Cafeteira manual para café expresso a frio (verde)

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FOREO LUNA 4

FOREO LUNA 4

Escova de Limpeza Facial – Massageador Facial Reafirmante – Cuidado Antienvelhecimento – Melhora a Absorção – Ferramentas Simples para o Cuidado da Pele – Pele Sensível

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Beats Pill

Beats Pill

Altifalante Bluetooth sem fios e carregador portátil via USB-C, até 24 horas de autonomia, resistente à água IP67, compatível com Apple e Android, microfone integrado, champanhe

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Beats Studio Buds +

Beats Studio Buds +

Auriculares totalmente sem fios com cancelamento de ruído, melhor compatibilidade com Apple e Android, microfone integrado, Bluetooth, resistência ao suor – Transparente

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Bose SoundLink Flex SE (2.ª geração)

Bose SoundLink Flex SE (2.ª geração)

Altifalante portátil sem fios com Bluetooth pequeno e potente para festas ao ar livre, sem microfone, 12 horas de autonomia, IP67, azul escuro

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Razer Barracuda

Razer Barracuda

Auscultadores Sem Fios para Telemóvel e Jogos Multiplataforma (Modos Sem Fios Duplos SmartSwitch, Microfones com Cancelamento de Ruído, Triforce Driver 50mm) Preto

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Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC

Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC

Comando com fio para Esports no PC (HyperPolling de 8K Hz, Joysticks TMR com capas intercambiáveis) Preto

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Razer BlackShark V2 HyperSpeed para PC

Razer BlackShark V2 HyperSpeed para PC

Auriculares para esports sem fios e leves (280 g, Microfone HyperClear, Diafragmas TriForce de titânio de 50 mm, Bluetooth) Preto

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Beats Solo Buds

Beats Solo Buds

Auriculares intra-auriculares Bluetooth sem fios | 18 Horas de autonomia | Compatibilidade com Apple e Android | Microfone Integrado – Cinza tempestade

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Wahoo TICKR FIT

Wahoo TICKR FIT

Heart Rate Monitor Armband, Bluetooth/Ant+

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HUAWEI Band 11

HUAWEI Band 11

Smartwatch, 1,62 " AMOLED 1500 Nits, Android e iOS, preto

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FOREO UFO 3 go

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Máscara facial de viagem, hidratante facial, cuidados com a pele anti-idade, luz LED de espectro total e luz vermelha, termoterapia, massajador facial T-Sonic, pistácio

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Razer Ornata V3 X

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Teclado para Juegos de Bajo Perfil (Interruptores de Membrana Silenciosos, Teclas Recubiertas de rayos UV, Diseño Duradero y Resistente a Derrames) QWERTY Teclado ES | Negro

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Para os portáteis ou teclados com layout espanhol, a solução pode passar por um autocolante para teclados em português:

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Autocolante de teclado para computador portátil, preto

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Autor: Ana Sofia Neto
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