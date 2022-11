Sugestão: 5 smart TVs até 55″ para aproveitar nesta Black Friday

As semanas de Black Friday e Cyber Monday são normalmente escolhidas por muitas pessoas para fazer compras de bens de consumo que, tendem a ter preços mais elevados, aproveitando assim algumas das melhores promoções a decorrer. As smart TVs entram neste rol e por isso hoje deixamos algumas sugestões.

São 5 televisões até no máximo 55" (ainda que algumas possam ter modelos acima disso) para aproveitar nesta Black Friday.

Xiaomi TV A2 (55")

A Xiaomi A2 é uma smart TV de 55" (também disponível em 32" e 43") com um preço de referência antes de promoção de 599,99 €. Tem resolução 4K (3.840 × 2.160 píxeis), uma taxa de atualização de 60Hz e um ângulo de visão de 178° (H/V), suporta Dolby Vision, HDR10 e HLG.

Apresenta-se com dois altifalantes de 12 W e suporta Doldy Audio e DTS-HD. Trata-se de uma televisão que integra Android TV 10, tem 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento.

Inclui suporte VESA, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4/5 GHz, tem 3 portas HDMI, 2 portas USB 2.0, ligação Ehernet, jack de áudio de 3,5 mm e sistema de transmissão DVB-T2/C, DVB-S2. Tem classe energética G.

Smart TV Samsung The Frame QLED 2022 (43")

A linha The Frame da Samsung coloca-lhe um autêntico quadro eletrónico na sua sala. O "mono" de ecrã preto que é uma TV apagada, transforma-se assim num quadro de parede. A nossa sugestão vai para o modelo de 43" de 2022 com um preço recomendado de 1279,99 €, mas que pode ser já encontrada a menos de 1000 €. Existem também os modelos de 55", 65" e 75".

A smart TV tem uma resolução de 4K com taxa de atualização de 50Hz, um ângulo de visão amplo, suporta Dolby Vision,, HDR, HDR10+ e HLG. Tem um altifalante de 20 W e suporta Dolby Digital Plus e Q-Symphony. Trata-se de uma televisão que integra o sistema operativo Tizen da Samsung, com suporte de Bixby.

Inclui suporte VESA, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 2.4/5 GHz, tem 4 portas HDMI, 2 portas USB 2.0, uma USB-C, ligação Ehernet, ranhura CI, e sistema de transmissão DVB-T2/C, DVB-S2 e saída de áudio ótica. Tem classe energética G.

Televisão Hisense Mini-LED 55U8HQ (55")

A linha U8 da Hisense com tecnologia Mini-LED já aqui foi testada e aprovada no Pplware. O modelo que testámos foi o de 65", mas a sugestão vai para a de 55", com um preço que ronda os 900 €.

A Hisense Mini-LED 55U8HQ é uma televisão inteligente com resolução 4K e tecnologia mini-LED de retroiluminação DLED. Traz ainda a tecnologia Quantum Dot Colour, que permite maior fiabilidade na reprodução de cores.

O ecrã tem uma profundidade de cores de 8bit, com suporte para Dolby Vision HDR e HDR10+. O painel é de tecnologia ADS, o contraste é de 1200:1 e o brilho é de 500 nits, com 1300 nits de pico.

As interfaces de ligação estão posicionadas na traseira. Tem 4 ligações HDMI (2 x HDMI 2.0 e 2 x HDMI2.1 - ALLM, VRR (120Hz) - sendo uma eARC). Tem ainda 2 portas USB (2.0 e 3.0), uma entrada analógica de vídeo e som, saída de som digital ótica, interface ethernet e duas ligações para sintonizador RF. Tem ainda uma interface para cartão CI+. Nas ligações sem fios tem Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax tri-band e Bluetooth 5.0. Tem ainda sensor de luminosidade.

A fonte de alimentação é de AC100~240V, a uma frequência de 50Hz/60Hz. Tem classe energética G e um consumo em standby inferior a 0,5W.

LG OLED evo TV 4K C2 (42")

A televisão LG OLED evo TV 4K C2 (modelo OLED42C24LA) tem um preço médio a rondar os 900 € no mercado nacional. Está disponível em mais tamanhos, que vão até às 83".

Tem resolução 4K com funcionalidade Dynamic Tone Mapping Pro para melhorar a imagem. Apresenta ainda um sistema de som mais imersivo e vem com o sistema operativo webOS e com ThinQ AI. Oferece ainda Dolby Vision e Dolby Atmos e é compatível com NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium e suporte VRR, a pensar numa experiência de jogo mais intensa.

Inclui suporte VESA, Bluetooth e Wi-Fi 2.4/5 GHz, tem 4 portas HDMI, 3 portas USB, ligação Ehernet, ranhura CI, e sistema de transmissão DVB-T2/C, DVB-S2 e saída de áudio ótica. Tem classe energética G.

Xiaomi TV P1E (32")

Esta é a opção mais acessível e também oferece Android TV. A Xiaomi TV P1E está disponível em 32", 43", 55"e 65", sendo que o modelo de 32" aqui sugerido custa menos de 200 € atualmente em Portugal.

Tem resolução HD e uma taxa de atualização de 60ºHz com ângulos de visão de 178º e um brilho de 220 nits. A televisão Integra 2 colunas de 5W e tem suporte Dolby Atmos e DTS.

Inclui suporte VESA, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4/5 GHz, tem 3 portas HDMI (1 ARC), 2 portas USB 2.0, ligação Ehernet, jack de áudio de 3,5 mm e sistema de transmissão DVB-T2/C, DVB-S2. Tem classe energética F.