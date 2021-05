Smartwatch Kospet Magic 3 – monitorize a sua atividade física por menos de 30 €

Os relógios inteligentes além de servirem como extensão do smartphone, para receção de notificações, são uma excelente ferramenta de monitorização da nossa atividade física e do sono. Existem propostas para todas as carteiras e necessidades. Mas é evidente que as propostas mais acessíveis poderão não ter uma precisão tão grande quanto um modelo de topo.

No entanto, para perceber se se está a evoluir ou não no processo de treino há soluções mais baratas que poderão ser suficientes. Hoje damos a conhecer o Kospet Magic 3.

Kospet Magic 3 – um smartwatch de baixo custo

O Kospet Magic 3 é um relógio inteligente, equipado com um ecrã de 1,71″ e resolução 280 x 320 píxeis. Tem bateria de 220 mAh, o que resulta numa autonomia de até 7 dias numa utilização diária contínua.

O smartwatch tem certificado IP68 de resistência a água e poeiras e, por isso, pode ser utilizado em natação, ainda que com algumas restrições comuns.

Além da natação, permite monitorizar ativamente mais 19 atividades, entre elas o treino livre. Desta monitorização, o utilizador conseguirá recolher informação como número de passos, calorias queimadas, distâncias e frequência cardíaca.

Há ainda a monitorização do sono que indica quais os períodos em que o utilizador esteve a dormir profundamente e quando houve perturbações no sono.

No relógio é possível alterar as imagens de fundo e escolher a informação apresentada, tem acesso à meteorologia, despertador, cronómetro, recebe notificações de chamadas, pode servir como obturador para fotos com o telemóvel e ainda controlar conteúdo multimédia, entre outras opções.

Pode ser encontrado em três cores, preto, azul e rosa, com uma bracelete de 22mm. O preço do Kospet Magic 3 é de 26,54 € (31,99 dólares), com o código de desconto DEALMAGIC3.

Kospet Magic 3