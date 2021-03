Smartphones de topo mais baratos? Snapdragon 888 poderá chegar sem modem 5G

É verdade que vivemos na Era do 5G, mas é também verdade que, na prática, o acesso a essa rede ainda é muito limitado, não sendo sequer útil à esmagadora maioria dos utilizadores de smartphones. A Qualcomm tem no seu Snapdragon 888 o mais poderoso dos processadores que integra modem 5G e que está já a equipar uma série de modelos de topo. No entanto, parece que está para chegar uma versão “lite”.

Um novo rumor parece indicar a chegada do Snapdragon 888 Lite, sem modem 5G.

A Qualcomm é uma das principais empresas do segmento dos processadores para dispositivos móveis, tendo na sua série 8 a aposta para o mercado de topo. O mais recente e que está a equipar já vários smartphones é o Snapdragon 888, que entre muitas outras coisas, se destaca pelo seu modem 5G.

Qualcomm Snapdragon 888… mas sem 5G

Mas, a verdade, é que o acesso à rede 5G ainda é muito limitado no mundo. Além disso, para o consumidor final e utilizador comum dos smartphones de topo, este tipo de ligação não traz assim tantas vantagens.

Agora, de acordo com a fonte Winfuture.de, a empresa estará a preparar uma versão “lite” do seu Snapdragon 888. Segundo se pode ler, tem o número de modelo SM8325 (o Snapdragon 888 tem o número de modelo SM8350). A grande diferença estará assim no modem 5G que não virá integrado.

É importante referir que o SD888 foi o primeiro a ter integrado o modem 5G, nos modelos anteriores o modem era separado.

Esta mudança poderá trazer aos consumidores smartphones 4G com processador de topo a preços bem mais acessíveis do que aquilo que é atualmente oferecido. Em breve, a marca irá apresentar novas propostas na sua série 7 e poderemos ver, nessa altura, o anúncio desta proposta de topo. Teremos que aguardar para perceber melhor estas intenções.