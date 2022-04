Smartphone Xiaomi 12 Lite 5G surge em imagens reais

Um dos smartphones Xiaomi de gama média mais populares é o Xiaomi Mi 11 Lite que chegou mesmo a receber uma nova edição. Com o Xiaomi 12 já lançado, os fãs da marca estarão à espera da sua versão Lite e parece que vai mesmo existir.

Fotos reais partilhadas no Twitter revelam alguns pormenores.

Foi no final do ano de 2021 que a Xiaomi lançou aquele que seria o primeiro smartphone Android equipado com o processador Snapdragon 8 Gen1. O Xiaomi 12 fez-se ainda acompanhar por uma versão Pro e outra X, modelos que chegaram ao mercado internacional em meados de março.

Os rumores de que a marca estaria a trabalhar numa versão Lite já existiam e, de certa forma, faziam sentido, considerando os últimos modelos apresentados pela fabricante.

Estes rumores tornam-se agora mais fortes com a existência de fotografias reais de um modelo apontado como o Xiaomi 12 Lite 5G. Nestas imagens o design é semelhante à versão de topo, mas com uma traseira plana e linhas nas laterais mais retas. O material da traseira deverá ser em plástico, para que o smartphone seja mais leve e também mais acessível.

O que esperar do Xiaomi 12 Lite 5G

Antes das imagens surgirem, já existiam algumas características a circular pela internet ainda que em forma de rumor.

Espera-se então que o Xiaomi 12 Lite tenha um Snapdragon 778G, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O ecrã AMOLED terá 6,55" com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização de 120Hz. O sensor de impressões digitais estará posicionado na lateral do smartphone.

A câmara principal deverá ter o sensor de 64 MP com suporte para estabilização ótica de imagem, terá uma câmara ultra grande angular de 8 MP e uma câmara macro de 5 MP. A câmara de selfies terá 16 MP.

Resta agora esperar que a Xiaomi anuncie o lançamento deste novo smartphone... e quem sabe de mais alguma versão especial.