A TCL não sendo uma das mais populares fabricantes de smartphones do mercado, tem no seu portfólio vários produtos que fazem dela uma opção, principalmente para quem procura um modelo mais acessível. O TCL 30 SE vem equipado com bateria de 5000 mAh, câmara tripla com sensor de 30 MP e tem um grande ecrã de 6,57″.

Estes atributos juntam-se ao preço disponível a partir de 159 €.

Os novos smartphones da TCL foram apresentados na MWC 22. Além do modelo base TCL 30, existem os modelos TCL 30 E, TCL 30 5G, TCL 30 SE e ainda o TCL 30+.

A versão TCL 30 SE será uma das mais interessantes, considerando que é uma proposta de baixo custo, um segmento tão procurado pelos consumidores.

O smartphone apresenta-se com um processador Helio G25 e uma GPU IMG GE8320 650MHz, com Android 12 e interface de utilizador TCL UI 4.0. Vem com 4 GB de RAM e poderá ser adquirido com 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno.

Há ainda a possibilidade de inclusão de um cartão microSD com capacidade até 512 GB.

No que respeita às câmaras, destaca-se um módulo de três na traseira, com a principal a oferecer 50 MP. Depois existem mais dois sensores de 2 MP cada, um de profundidade e outro macro. A câmara frontal é de 8 MP.

Este modelo tem NFC, sensor de impressões digitais, bluetooth 5.0 e inclui mesmo jack de áudio de 3,5mm, algo ainda muito exigido pelos consumidores.

A bateria do smartphone é de 5000 mAh e carrega a uma potência máxima de 15W, sendo que deverá demorar cerca de 3 horas a carregar na totalidade.

O smartphone foi lançado nas cores preço, azul e cinza, disponível por 159 € na versão 4 + 64 GB e por169 € na versão de 4 + 128 GB. Os preços indicados já contam com um desconto de 10 € na Amazon, com envio gratuito para Portugal.

TCL 30 SE