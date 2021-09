Smartphone Doogee X93 e smartwatch Doogee CS2, o conjunto ideal para o regresso às aulas

Com as aulas prestes a começar, há que preparar todo o material e, cada vez mais, a tecnologia faz parte das exigências. Na era da comunicação digital percebemos, às custas de uma pandemia, o quão necessários eram os smartphones, computadores e tablets. Para esta fase, hoje trazemos como sugestão um combo perfeito para quem não quer gastar muito dinheiro: um smartphone Doogee X93 e um smartwatch Doogee CS2.

Venha descobrir mais sobre estes dois produtos, disponíveis com uma grande promoção.

O Smartphone Doogee X93

O Doogee X93 apresenta-se como um smartphone bastante acessível, que inclui um processador MT6580 tem 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno. Por isto, o seu sistema operativo é o Android 10 (Go Edition), garantindo assim um desempenho mais ajustado às necessidades dos consumidores atuais.

O smartphone tem uma bateria de 4350 mAh, inclui slot para cartão microSD até 256 GB, é também dual-SIM, com slots individuais. O ecrã é de 6.1" com resolução de 600 x 1280 píxeis.

Por fim, destaca-se o módulo de duas câmaras na traseira (8 MP + 2 MP) e a câmara frontal de 5 MP.

O smartphone Doogee X93 está disponível em campanha de lançamento de 6 a 10 de setembro. A campanha tem início às 8h00 em Portugal Continental, onde os 100 primeiros clientes poderão comprá-lo por cerca de 45€, havendo também outras vantagens para os clientes seguintes.

Doogee X93

Smartwatch Doogee CS2

O relógio inteligente tem um ecrã de 1,69", uma bateria de 300 mAh com autonomia para no máximo 15 dias. Integra Bluetooth 5.0, garantindo, assim, ligação de qualidade ao smartphone (Android e iOS). É através desta ligação que o utilizador poderá receber uma série de notificações no pulso.

Quanto à monitorização da atividade física, integra 24 modos de desporto e tem sensor de batimentos cardíacos com monitorização contínua. Contabiliza todos os passos dados diariamente e ainda as horas de sono.

O smartwatch Doogee CS2 está disponível também em campanha de lançamento por cerca de 16€ para os primeiros 100 clientes, subindo depois para os 21€.

Doogee CS2