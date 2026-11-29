O ecrã tinha pouco mais de três centímetros, o recetor ia no bolso e duas pilhas AA davam para cerca de cinco horas de televisão. O Seiko TV Watch chegou ao Japão em 1982 e acabou no Guinness como o televisor mais pequeno do mundo.

Um ecrã no pulso, um sintonizador no bolso

Imagine passar um cabo pela manga do casaco para ver televisão. Era assim que se usava o Seiko TV Watch, lançado no Japão a 23 de dezembro de 1982.

O relógio mostrava a imagem, um recetor de bolso sintonizava os canais analógicos e os auscultadores tratavam do som. O conjunto pesava 320 gramas e custava 108 mil ienes.(O conjunto pesava 320 gramas e custava 108 mil ienes no Japão, o equivalente a cerca de 34 500 escudos (34 contos e meio ao câmbio médio de 1982, ou 172 euros em conversão atual).

O visor de televisão era um LCD de matriz ativa de 1,2 polegadas, cerca de três centímetros na diagonal, com imagem a preto e branco.

A Epson adaptou a tecnologia que já usava nos relógios digitais para mostrar imagens em movimento e controlar os níveis de cinzento de 31.920 pixels. A hora tinha o seu próprio visor.

Cinco horas de televisão com duas pilhas AA

Segundo a Epson, duas pilhas alcalinas AA permitiam ver televisão durante cerca de cinco horas seguidas. O mesmo recetor também sintonizava rádio FM. Para o dia a dia, o relógio tinha calendário, alarme e cronómetro.

O Guinness incluiu o Seiko TV Watch na edição de 1984 como o televisor mais pequeno do mundo. O recorde abrangia o conjunto com o recetor e os auscultadores. A própria ficha do Guinness distinguia os televisores de peça única, uma categoria em que destacava o Casio TV-10.

A experiência também teve consequências para lá do relógio. Segundo a Epson, o trabalho no pequeno visor ajudou a empresa a desenvolver um LCD a cores em 1983, usado mais tarde num televisor de bolso.

A ideia de ver televisão no pulso precisava de um cabo pela manga, mas o avanço no ecrã encontrou outras aplicações.