Saber onde está o seu cão e acompanhar alguns indicadores da sua saúde pode trazer maior tranquilidade no dia a dia. Por isso, há um gadget que combina localização GPS em tempo real, alertas antifuga, e monitorização da atividade e de alguns sinais vitais.

Chama-se Tractive DOG e é um dispositivo concebido para ajudar os donos a acompanhar os seus animais de estimação, tanto em termos de localização como de atividade e bem-estar. Compatível com a aplicação Tractive GPS, permite acompanhar os movimentos do cão em tempo real, em mais de 175 países, desde que exista cobertura de rede móvel compatível.

Uma das funcionalidades mais úteis é a possibilidade de criar cercas virtuais, definindo zonas seguras e recebendo notificações quando o animal entra ou sai dessas áreas. Desta forma, se o cão se afastar de um espaço previamente definido, o dono pode ser alertado através da aplicação e acompanhar a sua localização.

Monitorização da saúde do seu “cãopanheiro”

Além da localização, este modelo disponibiliza várias ferramentas de monitorização, acompanhando:

Frequência cardíaca;

Frequência respiratória em repouso;

Padrões de sono;

Níveis de atividade;

Episódios de coceira;

Padrões de latidos.

No caso dos latidos, o Tractive DOG utiliza um sensor que deteta variações na intensidade sonora, permitindo acompanhar alterações no comportamento vocal do animal sem gravar os sons do ambiente. Esta funcionalidade pode ajudar a identificar padrões associados a ansiedade ou desconforto, nomeadamente quando o cão fica sozinho.

Com base nos dados recolhidos, a aplicação apresenta relatórios semanais de saúde gerados por Inteligência Artificial e pode emitir alertas quando identifica alterações nos padrões habituais do animal, incluindo no sono, na atividade e nos sinais vitais. Estas informações podem ajudar a reconhecer mudanças de comportamento e a perceber quando poderá fazer sentido contactar o veterinário.

Afinal, à semelhança dos dispositivos wearable para humanos, este tracker não permite diagnosticar doenças nem substitui uma avaliação clínica.

O equipamento disponibiliza ainda relatórios de perigo, que permitem conhecer potenciais riscos nas proximidades através do mapa da aplicação, recorrendo à informação partilhada pela comunidade Tractive.

Importa referir que a utilização do serviço GPS requer uma subscrição. Em Portugal, os planos começam nos quatro euros por mês, dependendo da modalidade escolhida. Este valor cobre os custos de conectividade através do cartão SIM integrado no equipamento, permitindo a comunicação com as redes móveis suportadas.

Até 14 dias de autonomia e resistência à água

Fisicamente, o Tractive DOG pesa 39 gramas, mede 71 x 29 x 17 mm e apresenta certificação IP68, sendo resistente à água e ao pó. É recomendado para cães com mais de 4 kg.

A bateria promete uma autonomia de até 14 dias por carregamento, num valor máximo alcançado com a utilização das Zonas de Poupança de Energia. Sem estas zonas, a autonomia anunciada é de até seis dias. A duração efetiva depende ainda de fatores como a cobertura móvel, a qualidade do sinal GPS e a frequência de utilização da localização em tempo real.

Entre as funcionalidades adicionais encontram-se uma luz e um sinal sonoro melhorados, que ajudam a localizar o dispositivo, bem como o registo da distância e da duração dos passeios através da aplicação.

O Tractive DOG está disponível na Amazon com desconto de Black Friday: