Samsung: Se trocasse de smartphone, optava por um dobrável?

A Samsung tem na sua linha de smartphones dobráveis um verdadeiro sucesso. Os Z Flip e os Z Fold de 2021 fizeram com que muitos consumidores, na hora de escolher um smartphone, optassem por um dobrável, em vez de um normal topo de gama.

Se trocasse de smartphone, também optava por um dobrável?

Samsung: Como os dobráveis estão a definir o futuro da inovação dos smartphones

A Samsung apresentou hoje um artigo onde fala sobre os seus dobráveis e a forma como a sua aceitação está a mudar o mercado e o próprio desenvolvimento do segmento.

O sucesso dos smartphones dobráveis vai muito além daquilo que seria expectável. A Samsung nas suas anteriores tentativas, ao lado da Huawei e Motorola (e de outras fabricantes), não foram muito bem sucedidas, muito por causa da qualidade dos ecrãs, já que não correspondiam às expectativas premium dos utilizadores.

Mas hoje as propostas estão com qualidade superior e para o mercado internacional, sem dúvida, que é a Samsung a única a ter relevância.

Segundo a fabricante, este ano, foram vendidas quatro vezes mais unidades de smartphones dobráveis do que no ano passado. Além disso, levou apenas um mês após o lançamento do Galaxy Z Fold 3 e do Galaxy Z Flip 3 para exceder o total de vendas acumuladas dos seus modelos do ano passado.

Embora a empresa não tenha revelado números específicos, fala num aumento de 150% nos consumidores que trocaram de marca pelo Galaxy Z Flip3, em comparação com o Galaxy Note 20. Houve ainda um aumento de 140% de consumidores que optaram pelo Z Flip3 em comparação com o Galaxy S21.

Quem optou pelo Z Flip3 referiu que a escolha esteve relacionada com o ecrã frontal e que permite utilização sem necessidade de o abrir. Já o Fold3 foi a escolha essencialmente pelo seu ecrã grande, capacidade de multitarefa e ainda pelo suporte à S Pen.

A Samsung prevê que a compra de dobráveis aumente 10 vezes até 2023, por isso deveremos ver novos e inovadores modelos a serem lançados no próximo ano. Além disso, a concorrência tem revelado que também está a depositar muitos esforços neste segmento.

Se trocasse de smartphone, optava por um dobrável em detrimento de um qualquer topo de gama?