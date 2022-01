Samsung lança comando de TV que carrega por sinal Wi-Fi

Quantas vezes queremos usar o comando da TV e este está sem pilhas? É verdade que hoje existem no mercado alguns comandos com bateria, que facilmente se carregam numa tomada ou até no PC.

Mas a Samsung foi ainda mais longe e lançou um comando de TV que carrega por Wi-Fi.

Comando Eco Remote também carrega por luz solar

A Samsung anunciou recentemente uma nova versão do seu comando Eco Remote, que agora tem a capacidade de utilizar ondas rádio para gerar a sua própria energia.

Nesse sentido, o comando tem a capacidade de captar sinais, como por exemplo, o do sinal Wi-Fi, para carregamento da mini bateria.

Como o modelo do Eco Remote anterior, este novo comando pode ser carregado com energia solar. Assim, além da nova opção de captar ondas radio, o Eco Remote pode ser carregado com luz externa e interna ou (para resultados mais rápidos) via USB-C. A Samsung revelou que vai lançar um modelo em branco de comando remoto ainda este ano.

Tal como a versão original do comando remoto, a intenção da Samsung é livrar-se das pilhas AAA. A Samsung estimou anteriormente que mudar para comandos remotos com energia solar poderia evitar o uso de 99 milhões de pilhas ao longo de sete anos.

A empresa revela que também investigou outras formas de auto-carregamento da bateria interna, como "aproveitar a energia cinética que é criada quando o comando remoto é abanado" e "usar a energia vibracional que é criada quando o microfone capta sons." Mas desta vez a aposta foi mesmo na captação de sinais radio, como o Wi-Fi para gerar energia.