Com o Coronavírus fomos obrigados a ganhar novos hábitos. Além do afastamento social, é importante lavar as mãos com frequência, trocar de calçado antes de entrar em casa, ter uma roupa para sair à rua… E mais uma série de recomendações. O smartphone, as chaves do carro ou as moedas, são objetos que nos acompanham nas saídas restritas à rua e também eles necessitam de limpeza.

A tecnologia pode dar uma ajuda importante. Conheça estas soluções.

Esterilizador UV com carregador sem fios

A luz ultravioleta tem a capacidade de matar vírus, bactérias e outras ameaças ao nosso organismo. Recentemente, revelámos o projeto chinês no combate ao Coronavírus que passa então por utilizar robôs equipados com esta luz em hospitais.

A uma escala menor, pode assim ter em casa uma luz UV para esterilizar o seu smartphone ou outros objetos. Neste caso em particular, poderá ainda carregar o smartphone sem fios, a 5W e 10W, enquanto a esterilização ocorre.

Caixa de esterilização UV

Esta caixa é mais adequada para pequenos objetos como chaves, earbuds, máscaras de proteção, ou até as chupetas do seu bebé.

A grande particularidade desta caixa é o facto de ser portátil, podendo assim andar consigo para todo o lado. Se é obrigado a sair de casa para trabalhar, então talvez seja um excelente companheiro contra o Coronavírus.

Poderá aproveitar o código de desconto BGAPBZ na compra desta caixa esterilizadora.

Esterilizador UV portátil

Este também é um produto portátil, ideal para o escritório. Com a passagem desta luz pelo teclado, telefone, rato ou caneta, são eliminados muitos dos vírus, como o Coronavírus, e também bactérias presentes.

A sua utilização apenas exige que seja pressionado um botão para ligar a luz. Depois, é só passar sobre os objetos.

Mini cápsula UV

Por fim, a sugestão de um produto que o ajuda a diminuir o risco de contágio do Coronavírus vai para uma pequena cápsula UV. O princípio de atuação é o mesmo, no entanto, os objetos podem ser colocados nas proximidades. O equipamento age sem que seja assim necessário agarrá-lo. Inclui para isso uma base, podendo ser então colocado em qualquer superfície, como por exemplo a sua mesa de trabalho.

