Rollme Hero Pro: o primeiro relógio no mundo com chip Snapdragon Wear 4100+

Rollme Hero Pro não é um equipamento muito conhecido, mas isso não significa que não seja verdadeiramente potente. Este smartwatch é o primeiro no mundo a vir equipado com o processador Snapdragon Wear 4100+ da Qualcomm e também a oferecer o ecrã inteiro.

À medida que a tecnologia avança, também os produtos vão ficando mais evoluídos, oferecendo aos utilizadores a melhor experiência possível.

Rollme Hero Pro: um potente smartwatch com ecrã completo

No que respeita a relógios inteligentes, as marcas que mais se destacam são a Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, entre outras. Mas no mercado existem outras fabricantes que se esmeram e têm conseguido desenvolver potentes produtos.

É o caso do Rollme Hero Pro, o primeiro smartwatch do mundo a trazer o Snapdragon Wear 4100+, o novo processador para wearables da Qualcomm. Para além disso, garante ser também o primeiro relógio inteligente do planeta com ecrã inteiro.

Só com estas duas características, certamente que o smartwatch Rollme Hero Pro conquista a atenção dos consumidores.

O poderoso Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

O chip Snapdragon Wear 4100+ da Qualcomm é o processador de última geração, baseado numa arquitetura híbrida de ultra-baixo consumo de energia. O compotente foi anunciado oficialmente em julho de 2020 e conta com um processo de fabrico de 12 nanómetros (nm).

De acordo com a Qualcomm, a plataforma Wear 4100+ é composta por um poderoso processador de aplicações e um co-processador de com potência ultra baixa. Foi pensado para oferecer uma conetividade e desempenho ultra rápidos, uma experiência “Always-On” mais inteligente e uma bateria com duração alargada para smartwatches de última geração.

O SoC quad-core Wear 4100+ consegue atingir 1,7 GHz, sendo a velocidade mais rápida da gama Wear da Qualcomm.

Este smartwatch deve ser lançado em breve, inserido na gama Rollme hero Series. Para já ainda não foram divulgados mais pormenores como o preço e disponibilidade.