A escolha de um robô aspirador está dependente de vários fatores e a eficiência da aspiração terá que prevalecer. No entanto, existem marcas que elevam a qualidade dos seus produtos com tecnologias de mapeamento avançadas que poderão ser úteis para muitas famílias.

Para quem procura um produto acessível, terá então que haver um equilíbrio entre estes fatores principais e o Xiaomi Mijia G1 é um dos que deve considerar.

Robô aspirador Xiaomi Mijia G1 – Especificações gerais

O Xiaomi Mijia G1 é um robô aspirador e esfregona que pode ser ligado à rede Wi-Fi para um controlo completo à distância do smartphone.

Tem um poder de sucção máximo de 2200Pa, que pode ser ajustado por quatro níveis diferentes, para exigências de limpeza distintas. Por exemplo, para carpetes e tapetes o ideal será a potência máxima, mas para o pó do chão, o modo mais baixo poderá ser suficiente.

Com uma altura de apenas 8,2 cm é uma opção ótima para limpar debaixo de alguns móveis. Além disso, tal como já foi referido, além de aspirador, também pode ser usado como esfregona, trazendo um pequeno tanque de 200 ml com uma mopa acoplada.

Através da app, é feito um mapeamento básico e toda a aspiração é feita em zig-zag, de forma mais eficiente. Isto é, o aspirador interpreta casa divisão e percorre-a de forma a que tenha que dar menos voltas.

A bateria do Xiaomi Mijia G1 tem autonomia para 90 minutos de limpeza, no entanto, se este tempo não for suficiente para limpar toda a casa, o robô volta à base, carrega e retoma a aspiração do ponto onde tinha parado.

Preço e disponibilidade

O Xiaomi Mijia G1 é um modelo acessível, considerando as suas funcionalidades. Pode ser encontrado por 148,74 € com o código de desconto HYXMSDJ. Resta referir que está disponível em armazém europeu e os custos de envio são gratuitos.

Xiaomi Mijia G1