A realme tem tido um desempenho incrível no segmento dos smartphones e já assumiu que quer criar um ecossistema próprio, tal como a Xiaomi, Huawei ou Apple já fizeram. Além de telefones, hoje existem computadores, aspiradores e até televisões criados sob a marca realme. Começam a ser lançados na Índia e depois espalhados pelo resto do mundo, de forma gradual.

Agora há a confirmação de que haverá um dongle, supostamente com Android TV, prestes a chegar ao mercado.

Na semana passada, a Realme lançou o seu primeiro tablet, o Realme Pad, e expandiu a série Realme 8 com o Realme 8i e o Realme 8s 5G. Numa entrevista a um site internacional, Madhav Sheth, vice-presidente da empresa e CEO da realme na India e Europe deu a conhecer mais alguns pormenores reservados para o futuro da empresa que quer criar um ecossistema próprio, tal como outras gigantes da tecnologia estão a fazer.

A realme, no mercado ocidental, é uma empresa com um peso muito importante no segmento dos smartphones. Mas, olhando para o portefólio de produtos já existentes na Índia, podemos perceber que a ambição é muito maior.

No decorrer da entrevista, foi revelado que a empresa estará a preparar-se para lançar o seu primeiro dongle, ao que parece, muito semelhante ao que a Xiaomi já tem disponível com o seu Mi TV Stick.

realme 4K Google TV Stick confirmada

Além da linha de televisões inteligentes que a realme já oferece, em breve, haverá então uma opção para as televisões que não sejam inteligentes, ou para quem pretende ter o sistema operativo Android TV a correr nos ecrãs lá de casa.

Tal como o nome sugere, o realme 4K Google TV Stick deverá vir equipado com o sistema operativo desenhado pela Google para televisões, com a loja de apps dedicada.

O produto será lançado na Índia, sendo, aliás, o primeiro do género a chegar ao país com este sistema. Uma imagem revelada momentos depois da entrevista, revela um produto tipo PEN, com ligação HDMI e com uma porta USB Tipo-A. Pelo nome é fácil concluir que será capaz de mostrar conteúdo 4K e será também compatível com HDR.

Não há datas para o lançamento do novo produto, mas considerando a sua divulgação oficial, não deverá tardar em chegar.