Pure+: O esterilizador UV que tem carregador sem fios incluido

O novo coronavírus veio alertar-nos e forçar para uma melhorar e mais constante higiene constante de modo a não sermos infetados. Por isso é muito importante lavarmos as mãos, mas também desinfetar tudo o que é objetos.

O equipamento que apresentamos hoje é um esterilizador UV que tem carregador sem fios incluído.

A luz ultravioleta tem a capacidade de matar vírus, bactérias e outras ameaças ao nosso organismo. Equipamentos comerciais para esse efeito existem muitos, mas podemos também ter em casa uma “pequena caixa” para o efeito.

Com a Pure+, além de ter um esterilizador UV tem ainda um carregador sem fios disponível.

De acordo com as especificações, este esterilizador UV tem a capacidade para eliminar 99% das bactérias, ao mesmo tempo que deixa uma boa fragrância nos objetos (ex. smartphone, smartwatch, etc9.

A caixa Pure+ tem dois modos de funcionamento:

Modo Aseptic 1: 1 minuto de desinfeção

1: 1 minuto de desinfeção Modo Aseptic 2: 5 minutos de desinfeção

Esta caixa não serve só para equipamentos tecnológicos. Pode, por exemplo, esterilizar o fraco de verniz, baton, corta unhas, etc.

Especificações técnicas da Pure+

UV light output : 2W

: 2W Wireless Charging Power : 10 W (max)

: 10 W (max) Wireless Charging : 6mm

: 6mm Capacidade : 196 x 102 x 26 mm

: 196 x 102 x 26 mm Weight :380 g

:380 g Cor : Branco

: Branco Material: ABS + PC

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este esterilizador UV da Prozis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Além disso, recebem também de oferta um pacote de Oat Flakes Small 500 gr + 3x Sachet 100% real whey Isolate (chocolate).