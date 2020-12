O Oukitel WP10 5G é um dos mais recentes smartphones todo-terreno a chegar ao mercado. Neste campo, vemos cada vez mais um esforço em oferecer alto desempenho e boa qualidade fotográfica aliados à robustez, sem que isso se reflita no preço de forma exagerada.

Este lançamento da Oukitel já está dirigido à era do 5G, tem bateria de 8000 mAh, NFC e câmara de 48 MP, além dos certificados de resistência associados. Na próxima semana estará disponível por um preço promocional muito apelativo, abaixo dos 400 €, e ainda com a oferta de uns auscultadores Bluetooth TWS.

Oukitel WP10 5G – o que o distingue?

O Oukitel WP10 5G assume-se como um rugged phone. Trata-se, portanto, de um smartphone com design robusto à prova de água, de poeira e quedas com os certificados IP68, IP69L e MIL-STD-810G.

O seu processador é um Dimensity 800 da MediaTek. De relembrar que este processador foi criado para que as fabricantes possam oferecer o suporte a ligações 5G em modelos de desempenho associado à gama média/alta.

Oferece ainda 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Tem ainda uma enorme bateria de 8000 mAh. Segundo a marca, poderá atingir os dois dias de autonomia com utilização intensiva.

Já o ecrã é de 6,67″ com resolução FullHD+ (2400 x 1080 píxeis), onde a câmara frontal de 16 MP surge integrada ao centro.

Ainda sobre as câmaras, destaca-se a principal com sensor Sony IMX582 de 48 MP, capaz de gravar numa resolução máxima de 4K a 30fps. Esta câmara é acompanhada por mais três câmaras, sendo uma delas uma ultra grande angular de 13 MP.

Por fim, há que destacar a inclusão de NFC, ideal para transferência rápida de dados, para efetuar pagamentos, ou até para ligação com outros dispositivos. Oferece Bluetooth 5.0 e tem sensor de impressões digitais na lateral.

Preço e disponibilidade

O Oukitel WP10 5G tem um preço que ronda os 550 €, no entanto, na próxima semana, a partir de dia 7 de dezembro, estará a decorrer uma promoção, onde estará disponível por menos de 400€. Além disso, as primeiras 500 pessoas a aproveitar esta promoção ainda terão como presente uns earbuds TWS no valor de 40 dólares.

Oukitel WP10 5G