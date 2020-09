Procura um bom smartphone de gama média? Conheça os com melhor desempenho

No mundo dos smartphones são muitos os modelos que brotam das marcas com as mais variadas especificações. Contudo, o desempenho, no fundo, a rapidez com que respondem às exigências do utilizador, é o que mais importa.

Assim, considerando os testes de benchmark executados através do AnTuTu, deixamos a lista dos 10 modelos com melhor desempenho na gama média. Além disso, deixamos também os resultados dos testes no segmento de topo.

Todos os meses a Antutu revela a lista dos smartphones com melhor classificação média obtida através dos seus testes de avaliação de desempenho. A lista disponível atualmente está focada no mercado chinês, mas, dentro de alguns dias, deverá ser divulgada a lista internacional.

No segmento de smartphones de gama média, são muitos os bons investimentos que se fazem em smartphones vindos da China. Assim, poderá ser relevante destacar essencialmente estes modelos, nesta fase.

Os 10 smartphones de gama média mais poderosos da atualidade

Os processadores Mediatek Dimensity 820 ganham destaque nesta lista. Contudo, os Kirin 985 e 820, são os que mais dominam o top 10. Portanto, os 10 smartphones de gama média mais poderosos do mercado são:

Redmi 10X 5G Redmi 10X Pro 5G Honor 30 Huawei nova 7 Huawei nova 7 Pro Honor X10 Honor 30S Huawei nova 7 SE Redmi K30 5G OPPO Reno4 5G

E no topo?

Apesar de estarmos perante a realidade chinesa, poderá ser útil para muitos consumidores conhecerem quais os modelos com melhor desempenho no segmento de topo. Esta é a lista apresentada pela Antutu:

Xiaomi Mi 10 Ultra vivo iQOO 5 ASUS ROG Phone3 BlackShark 3S vivo X50 Pro+ OPPO Find X2 Pro OPPO Find X2 Xiaomi 10 Pro iQOO Neo2 Redmi K30

Se está a ponderar trocar de smartphone, estas talvez sejam opções válidas a considerar numa próxima compra.