Precisa de uma nova estação de trabalho? Veja o conjunto de computador e monitor portáteis

Se está a precisar de renovar a sua estação de trabalho, temos como sugestão um computador portátil da Lenovo, um monitor portátil que irão funcionar perfeitamente em conjunto. Há ainda um produto extra ideal para o seu o dia-a-dia, principalmente se quiser começar a fazer exercício físico.

Portátil Lenovo ThinkBook 16+ (AMD Ryzen R5 6600H)

O Lenovo ThinkBook 16+ é um portátil de lançado no ano passado com o processador AMD Ryzen R5 6600H e processador gráfico AMD Radeon 660M Graphics. Está disponível com 16 GB de RAM e com SSD de 512 GB, tendo o Windows 11 como sistema operativo integrado.

O ecrã é IPS de 16" e resolução WQXGA 2560 x 1600 píxeis, com um rácio de 16:10, ângulo de visão de 85º e com taxa de atualização de 60Hz.

O computador tem duas portas USB-C, duas USB 3.2 e outra USB 2.0. Tem porta HDMI, jack de 3,5mm, leitor de cartões SD, porta Ethernet e slot Kensington Nano Security.

O computador portátil Lenovo ThinkBook 16+ está disponível numa grande promoção, por apenas 859€ (IVA incluído), com stock limitado. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Lenovo ThinkBook 16+

Monitor portátil IPS 15,6”

Poderá ser um excelente complemento ao PC portátil, trazendo ao utilizador maior produtividade. Em qualquer lugar terá acesso a um ecrã de 15,6" com resolução 1920 x 1080 píxeis e taxa de atualização de 60Hz.

Este monitor portátil tem ligação para jack de 3,5mm, duas portas USB e uma porta mini HDMI. Já traz na caixa o carregador europeu, cabo USB tipo-C, cabo USB/USB-C e mini HDMI/HDMI. Tem também uma capa protetora, útil para um transporte mais seguro.

Destaca-se ainda o facto de ter dois altifalantes embutidos e ser compatível com computador e com smartphone.

O monitor portátil IPS de 15,6” está disponível em promoção limitada, por apenas 105,98€ (IVA incluído). Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Monitor portátil IPS 15,6”

Smartband Xiaomi Mi Band 8

Apesar de ainda não ter sido lançada no mercado global, já é possível ter acesso à Xiaomi Smart Band 8, que tem estado a ser um sucesso de vendas. Sendo uma versão chinesa, estará limitada aos idiomas chinês e inglês, mas é funcional no nosso território.

A Mi Band 8 tem um aspeto muito semelhante às suas antecessoras, com ecrã AMOLED de 1,62" melhorado e com autonomia para 16 dias. A novidade passa pelo novo encaixe das pulseiras. Depois há uma melhoria evidente dos sensores e da própria monitorização das atividades físicas.

A smartband Xiaomi Mi Band 8 está disponível com grande desconto, por apenas 39,98€ (IVA incluído). Neste caso e em todos os outros produtos, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e não sujeito a encargos adicionais na entrega.

Xiaomi Mi Band 8