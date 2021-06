Os dispositivos para ouvir música estão cada vez mais acessíveis, considerando o segmento sem fios. A tecnologia Bluetooth e os próprios processadores integrados nos auscultadores proporcionam uma fiabilidade maior e menor latência, garantindo que aquilo que é ouvido tem grande qualidade sem desfasamentos e a Tronsmart tem vindo a destacar-se neste segmento.

Em altura de comemorações do seu 8º aniversário, a Tronsmart coloca em promoção uma boa parte da sua montra.

Earbuds e auscultadores

Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+

Os Apollo Air e Apollo Air+ partilham da maioria das especificações sendo a principal delas o cancelamento ativo de ruído (ANC) híbrido, capaz de eliminar até 35 dB em frequências baixas, médias e altas. Integram 6 microfones, sendo dois feedforward, dois feedback e outros dois de conversa, para que o ANC funcione de forma plena.

Trazem integrado o chip Qualcomm QCC3046, uma versão de topo desenvolvida para este segmento, com descodificação de áudio aptX, que permite uma transmissão mais rápida e uma latência mais baixa.

Uma das primeiras diferenças entre ambos é o facto do modelo Apollo Air+ vir com tecnologia aptX Adaptive, além do Qualcomm aptX, oferecendo áudio ininterrupto de alta resolução. Ambos integram Bluetooth 5.2 e também têm certificação IP45.

A marca garante uma autonomia de até 5 horas com uma única carga, mais 20 horas proporcionadas pela caixa de carregamento.

Por fim, resta referir mais duas das diferenças entre o Apollo Air e o Apollo Air+. O modelo Plus conta com um sensor de proximidade que deteta se o auricular está ou não colocado na orelha. Assim, sempre que é removido, a música ou vídeo que estão a ser reproduzidos param. Além disso, podem ser carregados sem fios, numa qualquer base de carregamento compatível.

Os earbuds Apollo Air, provavelmente os mais acessíveis no mercado com ANC, estão disponíveis por apenas 39,50€ (código NNN9THTAA). Já o modelo Apollo Air+ pode ser comprado por 55,50 € (código NNN9THTAP). Estão ambos disponíveis a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

Tronsmart Apollo Air

Tronsmart Apollo Air+

Tronsmart Apollo Bold – ANC

Os Apollo Bold vêm equipados com o processador Qualcomm QCC5124 e suportam aptX, AAC, SBC. Têm ainda tecnologias de reprodução como a Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm cVc e Active Noise Cancelling.

É graças a esta última que o utilizador poderá usufruir de uma reprodução de som mais limpa, sem o ruído externo. Os earbuds incluem um sistema de 6 microfones que funcionam de forma conjunta para captar os ruídos externos e reduzi-los em cerca de 35 dB.

A autonomia, segundo a marca, ronda as 7 horas com o cancelamento ativo de ruído ativo e um volume de 50%. Com a funcionalidade desativada, a marca garante, portanto, uma autonomia de até 10 horas. Já a caixa, vai oferecer cerca de 30 horas de utilização a mais.

Os Apollo Bold são indicados para a prática de atividade física, com certificado IP45, à prova de água e poeiras. Além disso, incluem borrachas para ajustar o auscultador ao tamanho da sua orelha.

Os earbuds Tronsmart Apollo Bold estão disponíveis por cerca de 54,70€, com o código de desconto GKB9THAN.

Tronsmart Apollo Bold

Tronsmart Spunky Beat

Já os Tronsmart Spunky Beat vêm equipados com o SoC Qualcomm QCC3020, e são provavelmente os earbuds mais baratos a trazer este SoC.

Tem suporte para os codecs aptX, AAC e SBC e integram Bluetooth 5.0 e ainda tecnologia TWS. Graças a toda esta tecnologia, é então possível ouvir os conteúdos plenamente sincronizados com a imagem, sem atrasos, tal como se fossem auriculares com fios. O alcance máximo é de 15 metros.

Cada earbud tem uma bateria de 35 mAh, a que se junta assim a bateria na caixa de transporte, com 350 mAh de capacidade. De acordo com o fabricante, é prometida uma autonomia de 7 horas para os earbuds, podendo atingir 24h de utilização recorrendo à bateria da caixa.

A resposta em frequência é de 20Hz a 20kHz, com altifalantes de 6mm e impedância de 16ohm. Cada earbud pesa 3,7g, onde o peso total, com caixa, é de 47g. Têm certificação IPX5, à prova de salpicos, suor e chuva.

Os earbuds Spunky Beat, com uma ótima prestação em termos de delay considerando o seu preço, estão disponíveis por apenas 16,80€ (código NNN9THTSB). Portes gratuitos e envio de Espanha.

Tronsmart Spunky Beat

Tronsmart Apollo Q10 – ANC e 100h de autonomia

Os Tronsmart Apollo Q10 detacam-se pela sua autonomia e pelo facto de terem também cancelamento ativo de ruído. Testado e comprovado, os auscultadores têm uma bateria que pode durar cerca de 4 a 5 dias, tal como a marca refere.

O design proporciona uma utilização confortável durante horas, sendo ajustável à cabeça e tendo almofadas com espuma de memória.

Além do controlo via app, conta com vários controladores ao toque do lado direito, além do botão fisíco para ligar e desligar. O carregamento é feito via USB Tipo-C.

Têm uma frequência de resposta de 20Hz a 20kHz, impedância de 32ohm e sensibilidade de 100dB.

Os headphones Tronsmart Apollo Q10, com uma autonomia fora de série e ANC, estão disponíveis por apenas cerca de 33,70€ com o código NNN9THTAQ.

Tronsmart Apollo Q10

Colunas bluetooth

Tronsmart Force 2

A marca oferece também algumas das mais populares colunas Bluetooth do mercado e a Force 2 é uma opção compacta dadas as suas dimensões de apenas 163 x 72 x 64 mm, com 627 g. Oferece ainda certificado IPX7, de resistência a água.

Tem um processador Qualcomm QCC3021 e dois altifalantes de 30W no seu interior para uma reprodução de som mais evolvente. Além disso, a qualidade de reprodução é garantida pela tecnologia SoundPulse.

A bateria proporciona uma autonomia de até 15 horas, sendo o carregamento feito via USB Tipo-C. Além disso, inclui uma porta auxiliar de 3,5mm e outra para cartão microSD. O Bluetooth é 5.0.

A coluna bluetooth Tronsmart Force 2 está disponível por cerca de 33,70€, com o código NNN9THTF2.

Tronsmart Force 2

Tronsmart T6 MAX

A coluna Bluetooth Element T6 Max dedicada à casa com um design compacto e uma qualidade de som poderosa de 60W com tecnologia SoundPulse da Thronsmart. O som é reproduzido a 360º, graças ao posicionamento dos altifalantes integrados. O destaque vai, sem dúvida para os graves reproduzidos.

Oferece uma bateria, podendo assim ser colocada em qualquer lugar, mesmo longe de tomadas. Esta bateria, segundo a marca, tem uma autonomia para cerca de 20 horas de reprodução de música seguidas.

Além do Bluetooth, inclui NFC, garantindo uma transmissão de música a partir do smartphone muito mais rápida.

A coluna Tronsmart T6 MAX, com propagação de som a 360º e potência de 60W, está disponível por apenas cerca de 50€ (código NNN9THT6M). Mais uma vez, o envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

Tronsmart T6 MAX