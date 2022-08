Power Station: 5 coisas que deve saber antes de comprar a BLUETTI B230 ou B300

A eletricidade é hoje, e praticamente desde que foi descoberta, uma necessidade na vida de cada um de nós. Se houver um corte de energia, mesmo que muito breve, as consequências podem ser bastante negativas, especialmente em dias de calor extremo.

Para aliviar a tensão crescente de eletricidade neste verão, a BLUETTI tem a decorrer uma "Power Week" de 14 a 30 de agosto. Venha saber mais.

A BLUETTI é uma empresa com mais de 10 anos no setor da eletricidade e, mas concretamente, na criação de de soluções de armazenamento de energia verde para uso interno e externo, proporcionando uma experiência ecologicamente mais eficiente para todos e para o mundo.

Com uma campanha promocional a decorrer nos próximos dias de agosto, a empresa quer mostrar alguns atributos dos seus produtos com destaque para a BLUETTI B230 ou B300 e também para outras soluções que se possam adaptar melhor às suas necessidades. Então o que é que tem de saber sobre estas máquinas?

Não são apenas um ajudante

Os B230 e B300 podem ser usados como uma fonte de energia independente e não apenas como uma bateria de expansão, tendo várias saídas para um carregamento versátil. Inclui, assim, uma ligação de 18W USB-A QC3.0, uma de 100W PD3.0 Type-C carregador de isqueiro 12V/10A.

O MPPT dentro do B300 permite um máximo de 200W de entrada solar. Enquanto que com o adaptador T500, não há necessidade de se ligar às power stations AC200MAX e AC300, o B230 e o B300 podem atingir uma taxa de entrada de até 500W AC.

Caixa de carregamento mágica - BLUETTI D050S

Os B230 e B300 são qualificados como fontes de alimentação. No entanto, podem ser aproveitados em todo o seu potencial quando combinados com o D050S. Ele permite mais métodos de recarga, como carregamento de carro de 12/24V, bateria de chumbo-ácido e até AC. Pode aumentar ainda a entrada solar para AC200MAX até 1400W.

Sem o consumo inativo do inversor, espera-se que a eficiência de descarga desse Gerador Solar Pure DC atinja mais de 95%. Um aventureiro não precisa carregar um conjunto completo de produtos BLUETTI porque uma bateria é suficiente para alimentar dispositivos famintos na estrada.

Alta compatibilidade, não apenas com os AC200MAX ou AC300

Os B230 e B300 foram anunciados com os AC200MAX e AC300, respetivamente. No entanto, estas máquinas também são compatíveis com outras unidades como AC200, AC200P, EB150 e EB240 com a ligação com o D050S. É assim possível aumentar a capacidade geral a qualquer momento para sobreviver a apagões e outras emergências.

LiFePO4 - A química de bateria mais segura e durável

Segurança e durabilidade têm sido as principais prioridades a serem consideradas antes de comprar uma power station, e a BLUETTI adota a mais recente tecnologia LiFePO4 para a produção de geradores solares nos últimos anos.

Os B230 e B300 oferecem melhor desempenho eletroquímico, menor resistência e materiais catódicos mais estáveis ​​em comparação com a química NCM no mercado.

Mais unidades e combos BLUETII a destacar nesta Power Week 2022