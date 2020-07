Uma das críticas que é feita aos smartphones da OnePlus relaciona-se com a falta de certificação IP. Até certa altura, em que os smartphones eram mais baratos que os da concorrência, alguns pormenores não serem incluídos, até era aceitável. No entanto, a partir do momento em que há uma convergência de preços, as comparações são feitas inevitavelmente.

Mas então, porque não aposta a OnePlus na certificação IP?

OnePlus: Certificação IP e os custos associados

No portefólio de smartphones OnePlus, apenas o OnePlus 8 Pro conta com certificação IP68. Considerando que a marca já deixou de ser aquela que tinha smartphones com desempenho de topo a preços reduzidos, faria sentido que muitas das especificações estivessem então ao mesmo nível da concorrência.

Ao nível da construção, uma das falhas que tem sido frequentemente apontada pelos utilizadores prende-se com a falta de certificação IP de forma generalizada.

Há motivos para que tal aconteça e estão relacionados essencialmente com custos. Não com os custos na produção do smartphone, mas sim com investimento necessário em equipamentos e pessoal para desenvolver os testes para tal certificação.

Carl Pei, CEO da OnePlus, numa entrevista a Marques Brownlee, falou abertamente sobre custos de produção dos smartphones atualmente e respondeu também à questão relacionada com a certificação IP.

Certificação IP custa 15 dólares por smartphone

Segundo Carl Pei, o problema da certificação IP não está no custo adicional que teria que ser colocado em cada smartphone. Esse custo ronda os 15 dólares por unidade. Contudo, os custos adicionais são ainda um entrave.

O investimento em equipamento dedicado aos testes, o tempo que os testes requerem durante e no final do processo de produção são parte da justificação. Além disso, seria necessário contratar mais mão-de-obra.

Apesar disso, o CEO garante que todos os smartphones são à prova de salpicos de água, como chuva ou derrame de um copo de água, por exemplo.

Em jeito de promoção do Nord, que está para chegar, ainda referiu que todos os Nord foram submetidos a testes de submerção de água em 30cm durante 30 segundos, o que poderá ser suficiente para os salvar de um acidente.

Na entrevista (vídeo acima) é ainda possível ver Carl Pei a responder a outras questões relacionadas com o custo de produção de um smartphone.

Outra curiosidade, vai para o facto de já estar a usar o earbuds OnePlus Buds, que serão lançados oficialmente a 21 de julho, com o OnePlus Nord.