Por que motivo um dos melhores recursos dos AirPods Pro é proibido numa série de países?

A Apple lançou os seus AirPods Pro 2 com recursos inovadores, que despertaram o interesse do mercado. Contudo, uma das melhores funcionalidades não está, ainda, disponível em alguns países. Porquê?

Este ano, a Apple melhorou os seus AirPods, equipando-os com funcionalidades de saúde auditiva: desde aparelho auditivo, teste auditivo e proteção auditiva.

De facto, a Apple já partilhou que pretende que os seus dispositivos auxiliem as pessoas, em matéria de saúde, trabalhando no sentido da prevenção.

Aquando da apresentação dos novos recursos, nomeadamente aquele que permitirá aos utilizadores testarem a sua audição, a Apple informou que estes aguardavam, ainda, uma aprovação pela americana Food and Drug Administration (FDA).

A empresa de Cupertino recebeu-a, entretanto, a par de aprovações dadas pelas autoridades de outros países.

Contudo, utilizadores de outros mercados, desde o Canadá e do México até à China, não têm acesso aos recursos, para já, pois os países não asseguraram a aprovação necessária.

Aprovação dos recursos dos AirPods Pro pela FDA não serve para todos

Este delay nas decisões, considerando que a funcionalidade já foi disponibilizada pela Apple, poderá dever-se apenas à falta de recursos.

Afinal, para algumas jurisdições, a luz verde da FDA é considerada suficiente para aprovar a eficácia e a segurança. Nos países que preferem testar os produtos de forma independente, as avaliações necessárias podem demorar mais tempo.

De facto, uma vez que Apple posiciona os seus AirPods Pro 2 no nível de aparelho auditivo de venda livre (OTC), que se destina a pessoas com perda auditiva "leve a moderada", as aprovações são mais complexas.

Ainda que a categoria de aparelho auditivo OTC seja relativamente nova nos Estados Unidos, pois a FDA aprovou-a em 2022, outros países, incluindo o Canadá, ainda não reconhecem esta classe de dispositivo médico. Por isso, a Health Canada, o equivalente do país à FDA, ainda não aprovou os novos recursos da Apple.

