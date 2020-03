PlayStation 5: Vídeo mostra novo conceito de design da consola da Sony

A apresentação oficial da nova PlayStation 5 (PS5) pode estar iminente. Apesar de a Sony ainda manter um perfil discreto, são vários os rumores que apontam para novidades por estes dias. A marca poderá estar a aguardar pacientemente um anúncio da Microsoft acerca do preço da sua nova consola Xbox.

Com os utilizadores ansiosos, alguns criativos estão a mostrar o que idealizam para a futura PS5.

Vídeo mostra uma PlayStation 5 elegante e muito fina

Conforme podemos perceber das imagens, este design apresentado vem um pouco espicaçar o que poderá apresentar a Xbox Series X.

A aparência simples desta PS5 contrasta com aquelas imagens agressivas do DevKit “espacial”. Num confronto de imagens, aparece agora um vídeo com um concept elegante, embora trivial, que nada tem a ver com o que no passado já se profetizou.

Além disso, o trailer de quase três minutos lista alguns dados técnicos que estão na lista de desejos dos designers. Apesar disso, nenhum destes pormenores foi oficialmente confirmado pela Sony.

Podemos ver a PlayStation 5 com quatro portas USB-A de tamanho normal e duas modernas portas USB-C, além de duas interfaces para HDMI e uma unidade Blu-ray.

Um desempenho que não se espera inferior à Xbox Series X

A jogabilidade 4K a 60 FPS mencionada no vídeo provavelmente será plausível na nova consola PS5. Resta ver se o chip gráfico AMD Radeon (Navi, RDNA2) realmente atinge os 14 teraflops (TFLOPs) que se esperam.

A Microsoft confirmou recentemente que a próxima Xbox Series X deve oferecer desempenho gráfico de 12 TFLOPs e usará recursos como “Variable Rate Shading” e “Smart Delivery”, bem como “DirectX ray tracing” acelerado por hardware.

Os processadores AMD Ryzen (Zen 2) integrados e os rápidos SSDs PCIe 4.0 também devem garantir possíveis resoluções de 8K e taxas de atualização de até 120 Hz.

Sobre os preços… embora se pense que estes serão baseados na plataforma atual, com pequenas alterações, tudo ainda não passa de suposições. Contudo, os especialistas esperam preços a rondar os 500 dólares.

Sobre a data de lançamento, algumas pistas parecem indicar o quarto trimestre de 2020, provavelmente em linha com a temporada de Natal.

Leia também: