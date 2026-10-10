Pequenos gadgets que não sabia que precisava, mas que vai querer ter

Nem sempre é preciso investir em equipamentos caros ou em tecnologia de última geração para tornar o dia a dia mais simples. Às vezes, são os pequenos gadgets e acessórios, muitas vezes discretos e aparentemente dispensáveis, que acabam por fazer uma diferença surpreendente nas nossas rotinas. Eis alguns que encontrámos!

Curiosamente, muitos destes acessórios têm funcionalidades bastante simples, mas conseguem responder a necessidades muito específicas de forma prática e eficaz. Desde pequenos dispositivos até acessórios, as opções são cada vez mais variadas.

Por isso, reunimos uma seleção de pequenos gadgets e acessórios, disponíveis na Amazon, que se destacam pela criatividade, utilidade e preço acessível.

Suporte para smartphone UGREEN Suporte dobrável de mesa para smartphone, multiângulo Ver na Amazon

Fechadura portátil preta Atualizada para portas, ideal para viagens e hotéis (1 unidade) Ver na Amazon

Amplificador de ecrã NK Amplificador de ecrã de 14 polegadas – dobrável para telemóvel Ver na Amazon

Mini selador de sacos 2 em 1 com cortador – seladora térmica portátil recarregável por USB, base magnética (auto-off), seladora térmica para malas de virutas, aperitivos, frutas, bolachas – branco Ver na Amazon

Luz LED para sanita Com sensor de movimento, IP65 impermeável [Classe energética F] Ver na Amazon

Picador de carne para hambúrgueres Triturador e triturador de carne moída de alta qualidade resistente ao calor para carne moída, peru moído e muito mais, ferramenta picadora de carne moída de nylon Ver na Amazon

Tide Tira Manchas Tira Manchas para Roupa, Caneta para Levar, Removedor Instantâneo de Manchas para Roupa, Tamanho de Viagem e Bolso, 3 Unidades Ver na Amazon

Vantamo – Kit de carimbo Kit de carimbo largo tipo rolo para proteger a identidade contra roubo, inclui 3 peças sobressalentes, design criado para ocultar identidade, segurança de privacidade e medida contra Ver na Amazon

Aquecedor de chávenas de café Oracer Aquecedor de mesa com ajuste inteligente de temperatura e desligamento automático, aquecedor elétrico para bebidas como chá, água, leite e muito mais. Ver na Amazon

Esky Localizador de chaves Localizador de chaves ES-KF02 localizador sem fios de chaves com base de suporte e LED controlo remoto 1 rádio frequência transmissor 4 recetores – preto Ver na Amazon

Absorve odores frigorífico Desodorizante de frigorífico sem eletricidade, ambientador frigorífico carro armário cozinha congelador, 15 x carbono ativo Ver na Amazon

Descascador de batatas elétrico Descascador automático de maçãs, cortador de frutas e legumes com 6 lâminas de substituição, sem baterias, inclui adaptador de carregamento de 6V Ver na Amazon

YETI Rambler Colster Rambler Colster de aço inoxidável isolado a vácuo Ver na Amazon

Luz LED inteligente para mala de mão SOI 11022000 – Luz LED inteligente para mala de mão [Classe energética A+] Ver na Amazon

Medidor laser mini HOTO Metro a laser, medidor laser mini 0,05-30 m, presente Ver na Amazon

Soprador de ar elétrico WOLFBOX – Soprador de ar elétrico sem fios de 110.000 rpm, mini soprador ajustável de 3 engrenagens com carregamento rápido Ver na Amazon

E desse lado, há algum pequeno gadget ou acessório que se tenha tornado indispensável no seu dia a dia?