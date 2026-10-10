Pequenos gadgets que não sabia que precisava, mas que vai querer ter
Nem sempre é preciso investir em equipamentos caros ou em tecnologia de última geração para tornar o dia a dia mais simples. Às vezes, são os pequenos gadgets e acessórios, muitas vezes discretos e aparentemente dispensáveis, que acabam por fazer uma diferença surpreendente nas nossas rotinas. Eis alguns que encontrámos!
Curiosamente, muitos destes acessórios têm funcionalidades bastante simples, mas conseguem responder a necessidades muito específicas de forma prática e eficaz. Desde pequenos dispositivos até acessórios, as opções são cada vez mais variadas.
Por isso, reunimos uma seleção de pequenos gadgets e acessórios, disponíveis na Amazon, que se destacam pela criatividade, utilidade e preço acessível.
Suporte para smartphone UGREEN
Suporte dobrável de mesa para smartphone, multiângulo
Fechadura portátil preta
Atualizada para portas, ideal para viagens e hotéis (1 unidade)
Amplificador de ecrã
NK Amplificador de ecrã de 14 polegadas – dobrável para telemóvel
Mini selador de sacos
2 em 1 com cortador – seladora térmica portátil recarregável por USB, base magnética (auto-off), seladora térmica para malas de virutas, aperitivos, frutas, bolachas – branco
Luz LED para sanita
Com sensor de movimento, IP65 impermeável [Classe energética F]
Picador de carne para hambúrgueres
Triturador e triturador de carne moída de alta qualidade resistente ao calor para carne moída, peru moído e muito mais, ferramenta picadora de carne moída de nylon
Tide Tira Manchas
Tira Manchas para Roupa, Caneta para Levar, Removedor Instantâneo de Manchas para Roupa, Tamanho de Viagem e Bolso, 3 Unidades
Vantamo – Kit de carimbo
Kit de carimbo largo tipo rolo para proteger a identidade contra roubo, inclui 3 peças sobressalentes, design criado para ocultar identidade, segurança de privacidade e medida contra
Aquecedor de chávenas de café Oracer
Aquecedor de mesa com ajuste inteligente de temperatura e desligamento automático, aquecedor elétrico para bebidas como chá, água, leite e muito mais.
Esky Localizador de chaves
Localizador de chaves ES-KF02 localizador sem fios de chaves com base de suporte e LED controlo remoto 1 rádio frequência transmissor 4 recetores – preto
Absorve odores frigorífico
Desodorizante de frigorífico sem eletricidade, ambientador frigorífico carro armário cozinha congelador, 15 x carbono ativo
Descascador de batatas elétrico
Descascador automático de maçãs, cortador de frutas e legumes com 6 lâminas de substituição, sem baterias, inclui adaptador de carregamento de 6V
YETI Rambler Colster
Rambler Colster de aço inoxidável isolado a vácuo
Luz LED inteligente para mala de mão
SOI 11022000 – Luz LED inteligente para mala de mão [Classe energética A+]
Medidor laser mini
HOTO Metro a laser, medidor laser mini 0,05-30 m, presente
Soprador de ar elétrico
WOLFBOX – Soprador de ar elétrico sem fios de 110.000 rpm, mini soprador ajustável de 3 engrenagens com carregamento rápido
E desse lado, há algum pequeno gadget ou acessório que se tenha tornado indispensável no seu dia a dia?
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