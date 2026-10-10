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Pequenos gadgets que não sabia que precisava, mas que vai querer ter

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Nem sempre é preciso investir em equipamentos caros ou em tecnologia de última geração para tornar o dia a dia mais simples. Às vezes, são os pequenos gadgets e acessórios, muitas vezes discretos e aparentemente dispensáveis, que acabam por fazer uma diferença surpreendente nas nossas rotinas. Eis alguns que encontrámos!

Curiosamente, muitos destes acessórios têm funcionalidades bastante simples, mas conseguem responder a necessidades muito específicas de forma prática e eficaz. Desde pequenos dispositivos até acessórios, as opções são cada vez mais variadas.

Por isso, reunimos uma seleção de pequenos gadgets e acessórios, disponíveis na Amazon, que se destacam pela criatividade, utilidade e preço acessível.

Suporte para smartphone UGREEN

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Suporte dobrável de mesa para smartphone, multiângulo

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Fechadura portátil preta

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Atualizada para portas, ideal para viagens e hotéis (1 unidade)

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Amplificador de ecrã

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NK Amplificador de ecrã de 14 polegadas – dobrável para telemóvel

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Mini selador de sacos

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2 em 1 com cortador – seladora térmica portátil recarregável por USB, base magnética (auto-off), seladora térmica para malas de virutas, aperitivos, frutas, bolachas – branco

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Luz LED para sanita

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Com sensor de movimento, IP65 impermeável [Classe energética F]

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Picador de carne para hambúrgueres

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Triturador e triturador de carne moída de alta qualidade resistente ao calor para carne moída, peru moído e muito mais, ferramenta picadora de carne moída de nylon

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Tide Tira Manchas

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Tira Manchas para Roupa, Caneta para Levar, Removedor Instantâneo de Manchas para Roupa, Tamanho de Viagem e Bolso, 3 Unidades

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Vantamo - Kit de carimbo

Vantamo – Kit de carimbo

Kit de carimbo largo tipo rolo para proteger a identidade contra roubo, inclui 3 peças sobressalentes, design criado para ocultar identidade, segurança de privacidade e medida contra

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Aquecedor de chávenas de café Oracer

Aquecedor de chávenas de café Oracer

Aquecedor de mesa com ajuste inteligente de temperatura e desligamento automático, aquecedor elétrico para bebidas como chá, água, leite e muito mais.

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Esky Localizador de chaves

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Localizador de chaves ES-KF02 localizador sem fios de chaves com base de suporte e LED controlo remoto 1 rádio frequência transmissor 4 recetores – preto

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Absorve odores frigorífico

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Desodorizante de frigorífico sem eletricidade, ambientador frigorífico carro armário cozinha congelador, 15 x carbono ativo

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Descascador de batatas elétrico

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Descascador automático de maçãs, cortador de frutas e legumes com 6 lâminas de substituição, sem baterias, inclui adaptador de carregamento de 6V

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YETI Rambler Colster

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Rambler Colster de aço inoxidável isolado a vácuo

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Luz LED inteligente para mala de mão

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SOI 11022000 – Luz LED inteligente para mala de mão [Classe energética A+]

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HOTO Metro a laser, medidor laser mini 0,05-30 m, presente

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Soprador de ar elétrico

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WOLFBOX – Soprador de ar elétrico sem fios de 110.000 rpm, mini soprador ajustável de 3 engrenagens com carregamento rápido

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E desse lado, há algum pequeno gadget ou acessório que se tenha tornado indispensável no seu dia a dia?

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Autor: Ana Sofia Neto
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