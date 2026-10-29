Paga todos os meses para guardar fotografias? Há uma alternativa mais barata

Com o espaço dos smartphones a esgotar-se cada vez mais depressa, há uma solução que pode ajudar a arquivar fotografias, vídeos e documentos sem recorrer a uma mensalidade.

O aumento da qualidade das câmaras e do tamanho dos ficheiros faz com que a memória interna dos smartphones se encha com facilidade, levando muitos utilizadores a pagar planos de serviços como o iCloud ou o Google One. Apesar da comodidade que oferecem, estas subscrições representam uma despesa recorrente que, ao fim de vários anos, pode atingir valores consideráveis. Assim sendo, pode valer a pena perceber se uma pen com ligação USB-C ou Lightning pode ser uma alternativa para quem pretende arquivar conteúdos.

Como funciona e o que é preciso ter em conta

Existem pens com ligação USB-C, Lightning ou com ambos os conectores, permitindo utilizá-las em diferentes equipamentos.

No iPhone , a aplicação Ficheiros permite aceder a unidades externas compatíveis, e as fotografias e os vídeos podem ser copiados a partir da aplicação Fotografias através da opção de guardar em Ficheiros, escolhendo depois a pen como destino.

, a aplicação Ficheiros permite aceder a unidades externas compatíveis, e as fotografias e os vídeos podem ser copiados a partir da aplicação Fotografias através da opção de guardar em Ficheiros, escolhendo depois a pen como destino. Nos telemóveis Android, a gestão de ficheiros em unidades USB também é possível, desde que o equipamento suporte esta funcionalidade, o que em alguns modelos pode implicar o uso de um adaptador compatível com OTG.

A compatibilidade não depende apenas do tipo de conector, uma vez que o sistema de ficheiros da pen (como o exFAT ou o FAT32), a necessidade de adaptadores e os requisitos de alimentação podem condicionar o funcionamento. Assim, convém confirmar estes aspetos antes da compra.

Depois de copiar os ficheiros e de verificar que foram transferidos corretamente, é possível eliminá-los da memória interna do telemóvel, desocupando espaço que pode servir para outras coisas.

Quanto é possível poupar?

A principal vantagem está na ausência de mensalidades, uma vez que a pen implica uma compra única, embora possa vir a ser necessário substituí-la ao longo do tempo. Por exemplo, uma subscrição de 2,99 euros por mês representa um custo acumulado de 107,64 euros ao fim de três anos e de 179,40 euros ao fim de cinco, pelo que uma pen de 40 euros traduziria uma poupança potencial de 67,64 euros no primeiro caso e de 139,40 euros no segundo, desde que a capacidade seja suficiente para as necessidades e não existam custos adicionais.

Os valores reais dependem, claro, do plano de cloud que se pretende dispensar e do preço e da capacidade da pen, que está disponível em versões de 128 GB, 256 GB, 512 GB ou superiores. É aconselhável optar por modelos de fabricantes reconhecidos, com boas velocidades de transferência e garantia.

As limitações face à cloud

Ao contrário dos serviços online, que sincronizam ficheiros entre dispositivos e oferecem cópias de segurança automáticas, a pen exige transferências manuais e não substitui a cópia de segurança do iCloud ou do Android, que pode incluir definições, dados de aplicações e outras informações necessárias para recuperar um telemóvel.

Além disso, estas unidades podem perder-se, avariar-se ou sofrer degradação de dados quando ficam muito tempo sem utilização, pelo que não devem ser o único local onde se guardam ficheiros importantes, devendo manter-se uma segunda cópia noutro dispositivo ou suporte.

Ainda assim, para quem usa a cloud para guardar essencialmente fotografias, vídeos e documentos antigos, uma pen compatível pode ser uma forma simples de reduzir custos e de manter os ficheiros acessíveis sem Internet.

Alternativas de pen disponíveis na Amazon:

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